вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО

У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
3 жовтня виповнилось 10 років з дня освячення Свято-Вознесенського храма міста Луцька.

Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).

З нагоди цієї події у ньому відбулось святкове богослужіння, яке очолив благочинний Луцького кафедрального округа протоієрей Вадим Лебедь, йому співслужили прес-секретар Волинської єпархії протоієрей Віктор Аніпко та настоятель храму протоієрей Валентин Чічков.

Після закінчення божественної літургії відслужили молебень подяки та панахиду.

Святкову службу прикрасив молодіжний хор, а після молитви всіх присутніх запросили до святкового столу, який з любов’ю приготували самі парафіяни.

У проповіді протоієрей Вадим підкреслив особливе значення храму, як місця, де перебуває сам Господь.

У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині збоченець роками переслідує жінок та дітей
Сьогодні, 13:12
Синоптик розповіла, коли Україну накриють перші морози
Сьогодні, 13:01
У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
Сьогодні, 12:47
Молодик викрав у волинянина автомобіль
Сьогодні, 12:40
Повідомили, коли в Україні планують запустити дванадцятирічну школу
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 4 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 4 жовтня
03 жовтень, 20:04
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 жовтня
02 жовтень, 20:04
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 2 жовтня
01 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 30 вересня
29 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі врятували пацієнта із травмою, отриману внаслідок аварії
Сьогодні, 13:50
 0
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 13:30
 0
У селі на Волині збоченець роками переслідує жінок та дітей
Сьогодні, 13:12
 0
Синоптик розповіла, коли Україну накриють перші морози
Сьогодні, 13:01
 0
У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿