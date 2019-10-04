У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО





Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).



З нагоди цієї події у ньому відбулось святкове богослужіння, яке очолив благочинний Луцького кафедрального округа протоієрей Вадим Лебедь, йому співслужили прес-секретар Волинської єпархії протоієрей Віктор Аніпко та настоятель храму протоієрей Валентин Чічков.



Після закінчення божественної літургії відслужили молебень подяки та панахиду.



Святкову службу прикрасив молодіжний хор, а після молитви всіх присутніх запросили до святкового столу, який з любов’ю приготували самі парафіяни.



У проповіді протоієрей Вадим підкреслив особливе значення храму, як місця, де перебуває сам Господь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 жовтня виповнилось 10 років з дня освячення Свято-Вознесенського храма міста Луцька.Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП). З нагоди цієї події у ньому відбулось святкове богослужіння, яке очолив благочинний Луцького кафедрального округа протоієрей, йому співслужили прес-секретар Волинської єпархії протоієрейта настоятель храму протоієрейПісля закінчення божественної літургії відслужили молебень подяки та панахиду.Святкову службу прикрасив молодіжний хор, а після молитви всіх присутніх запросили до святкового столу, який з любов’ю приготували самі парафіяни.У проповіді протоієрей Вадим підкреслив особливе значення храму, як місця, де перебуває сам Господь.

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