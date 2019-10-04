У Луцьку відзначили ювілей храму. ФОТО
Сьогодні, 12:47
3 жовтня виповнилось 10 років з дня освячення Свято-Вознесенського храма міста Луцька.
Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).
З нагоди цієї події у ньому відбулось святкове богослужіння, яке очолив благочинний Луцького кафедрального округа протоієрей Вадим Лебедь, йому співслужили прес-секретар Волинської єпархії протоієрей Віктор Аніпко та настоятель храму протоієрей Валентин Чічков.
Після закінчення божественної літургії відслужили молебень подяки та панахиду.
Святкову службу прикрасив молодіжний хор, а після молитви всіх присутніх запросили до святкового столу, який з любов’ю приготували самі парафіяни.
У проповіді протоієрей Вадим підкреслив особливе значення храму, як місця, де перебуває сам Господь.
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Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).
З нагоди цієї події у ньому відбулось святкове богослужіння, яке очолив благочинний Луцького кафедрального округа протоієрей Вадим Лебедь, йому співслужили прес-секретар Волинської єпархії протоієрей Віктор Аніпко та настоятель храму протоієрей Валентин Чічков.
Після закінчення божественної літургії відслужили молебень подяки та панахиду.
Святкову службу прикрасив молодіжний хор, а після молитви всіх присутніх запросили до святкового столу, який з любов’ю приготували самі парафіяни.
У проповіді протоієрей Вадим підкреслив особливе значення храму, як місця, де перебуває сам Господь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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