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У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля

У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
У Любешеві горіла господарська будівля.

Виклик про пожежу надійшов на номер 101 сьогодні, 4 жовтня, близько 15:30, - інформує Любешівська газета "Нове життя".

Повідомив про інцидент провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.

Вогонь знищив 50 м кв. шиферної покрівлі, пошкодив 5 м кв. перекриття, дерев’яний фронтон на площі 4,5 м кв., згоріло 2,5 т соломи.

Власник оцінив збитки орієнтовно на суму 30 тисяч гривень. Причина загорання - коротке замикання внутрішньої електромережі.



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Теги: пожежа, Любешівський район, господарська будівля
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