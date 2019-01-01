У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля





Виклик про пожежу надійшов на номер 101 сьогодні, 4 жовтня, близько 15:30, - інформує Любешівська газета



Повідомив про інцидент провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.



Вогонь знищив 50 м кв. шиферної покрівлі, пошкодив 5 м кв. перекриття, дерев’яний фронтон на площі 4,5 м кв., згоріло 2,5 т соломи.



Власник оцінив збитки орієнтовно на суму 30 тисяч гривень. Причина загорання - коротке замикання внутрішньої електромережі.







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