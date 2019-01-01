У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
Сьогодні, 20:39
У Любешеві горіла господарська будівля.
Виклик про пожежу надійшов на номер 101 сьогодні, 4 жовтня, близько 15:30, - інформує Любешівська газета "Нове життя".
Повідомив про інцидент провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.
Вогонь знищив 50 м кв. шиферної покрівлі, пошкодив 5 м кв. перекриття, дерев’яний фронтон на площі 4,5 м кв., згоріло 2,5 т соломи.
Власник оцінив збитки орієнтовно на суму 30 тисяч гривень. Причина загорання - коротке замикання внутрішньої електромережі.
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Виклик про пожежу надійшов на номер 101 сьогодні, 4 жовтня, близько 15:30, - інформує Любешівська газета "Нове життя".
Повідомив про інцидент провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.
Вогонь знищив 50 м кв. шиферної покрівлі, пошкодив 5 м кв. перекриття, дерев’яний фронтон на площі 4,5 м кв., згоріло 2,5 т соломи.
Власник оцінив збитки орієнтовно на суму 30 тисяч гривень. Причина загорання - коротке замикання внутрішньої електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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