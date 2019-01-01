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Помер 19-річний волинянин, який перебував у комі

Помер 19-річний волинянин, який перебував у комі
19-річний Владислав Гусманов, мешканець Володимира-Волинського, який у Львові отримав важкі тілесні ушкодження, помер 4-го жовтня.

Про це повідомляє БУГ.

Нагадаємо, стан хлопця був критичний, він знаходився у львівській лікарні в глибокій комі. У юнака був тріснутий череп, зламані ребра і пальці.

Владислав перебував на штучній вентиляції легенів, мав набряк мозку. Батьки підозрюють, що їхнього сина побили.

Як розповіла мама померлого хлопця, триває слідство.

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Теги: Гусманов Владислав, кома, помер
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