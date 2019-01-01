Помер 19-річний волинянин, який перебував у комі

Владислав Гусманов, мешканець Володимира-Волинського, який у Львові отримав важкі тілесні ушкодження, помер 4-го жовтня.



Про це повідомляє



Нагадаємо, стан хлопця був критичний, він знаходився у львівській лікарні



Владислав перебував на штучній вентиляції легенів, мав набряк мозку. Батьки підозрюють, що їхнього сина побили.



Як розповіла мама померлого хлопця, триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річний, мешканець Володимира-Волинського, який у Львові отримав важкі тілесні ушкодження, помер 4-го жовтня.Про це повідомляє БУГ Нагадаємо, стан хлопця був критичний, він знаходився у львівській лікарні в глибокій комі . У юнака був тріснутий череп, зламані ребра і пальці.Владислав перебував на штучній вентиляції легенів, мав набряк мозку. Батьки підозрюють, що їхнього сина побили.Як розповіла мама померлого хлопця, триває слідство.

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