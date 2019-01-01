Помер 19-річний волинянин, який перебував у комі
Сьогодні, 02:15
19-річний Владислав Гусманов, мешканець Володимира-Волинського, який у Львові отримав важкі тілесні ушкодження, помер 4-го жовтня.
Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, стан хлопця був критичний, він знаходився у львівській лікарні в глибокій комі. У юнака був тріснутий череп, зламані ребра і пальці.
Владислав перебував на штучній вентиляції легенів, мав набряк мозку. Батьки підозрюють, що їхнього сина побили.
Як розповіла мама померлого хлопця, триває слідство.
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Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, стан хлопця був критичний, він знаходився у львівській лікарні в глибокій комі. У юнака був тріснутий череп, зламані ребра і пальці.
Владислав перебував на штучній вентиляції легенів, мав набряк мозку. Батьки підозрюють, що їхнього сина побили.
Як розповіла мама померлого хлопця, триває слідство.
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