Пішла з життя молода українська актриса Марина Кукліна

Марина Кукліна.



Про це написала актриса Римма Зюбіна у Facebook, – повідомляє



«Мариночка… Дівчинка Світла… Світло, це те, що випромінювала вона. Вперше я запам’ятала Марину, коли ми побачились випадково в Храмі в Пархомівці. Ми з чоловіком поїхали подивитися мозайки Реріха, і раптом, в майже порожній церкві зі мною вітається дівчина, посмішка якої сяє, а сама вона випромінює Світло. А потім ми з сином прийшли на виставу «Поліанна» і я вперше побачила її на сцені і просто розчинилася й закохалася, я плакала, сміялась і раділа, що мій син побачив Поліанну, навіть кращу, ніж в книжці. Це очі Маринини, відкриті всьому світові, ця незабутня посмішка і веселий сміх… Світла пам’ять тобі, Світла дівчинко», — написала Зюбіна.



Довідково: Марина Кукліна народилася 12 червня 1986 року.

У 2003 році вступила до Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. Карпенко-Карого.



З 2007 року працювала в Київському театрі юних глядачів на Липках. Найвідоміші спектаклі з її участю — «Поліанна» і «Приведення замку Кентервіль».



З 2009 року Кукліна знімалася в кіно. У її акторському арсеналі 49 робіт у фільмах і серіалах, в тому числі «Повернення Мухтара 5», «Кафе на Садовій», «Пес», «Анна Герман», «Жіночий лікар».



У актриси залишилися чоловік, український режисер Андрій Май і син.



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