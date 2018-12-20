Ректор луцького вишу став членом Регіональної ради профтехосвіти

Петро Савчук став членом Регіональної ради професійно-технічної освіти на Волині.



Про це стало відомо з розпорядження т.в.о. голови Волинської ОДА №594 від 2 жовтня 2019 року, пише



Його ввели до складу ради у зв'язку із кадровими змінами. Регіональна ради професійно-технічної освіти у Волинській області була утворена розпорядженням голови ОДА від 22 червня 2016 року № 288.

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