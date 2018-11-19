На Волині лісокрадії зрізали 26 дерев, чим завдали збитків на майже 200 тисяч





Інцидент трапився 5 жовтня, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Частину деревини виявили в лісовому масиві неподалік від місця незаконної порубки, ще частину – на одній із приватних пилорам Маневицького району



Лісопродукцію вилучили. За фактом проводиться перевірка.



Варто зазначити, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, адже сума завданої шкоди ­ у цьому випадку становить в межах 200 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в Оконському лісництві виявили незаконну порубку 26 дерев породи сосна.Інцидент трапився 5 жовтня, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.Частину деревини виявили в лісовому масиві неподалік від місця незаконної порубки, ще частину – на одній із приватних пилорам Маневицького районуЛісопродукцію вилучили. За фактом проводиться перевірка.Варто зазначити, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, адже сума завданої шкоди ­ у цьому випадку становить в межах 200 тисяч гривень.

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