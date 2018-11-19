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На Волині лісокрадії зрізали 26 дерев, чим завдали збитків на майже 200 тисяч

На Волині лісокрадії зрізали 26 дерев, чим завдали збитків на майже 200 тисяч
На Волині в Оконському лісництві виявили незаконну порубку 26 дерев породи сосна.

Інцидент трапився 5 жовтня, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Частину деревини виявили в лісовому масиві неподалік від місця незаконної порубки, ще частину – на одній із приватних пилорам Маневицького району

Лісопродукцію вилучили. За фактом проводиться перевірка.

Варто зазначити, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, адже сума завданої шкоди ­ у цьому випадку становить в межах 200 тисяч гривень.


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Теги: ліс, крадіжка
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