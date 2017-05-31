У луцькому парку з'явився безкоштовний Wi-Fi





Про це Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.



"Осінь - чудовий час для прогулянок в парку. А тепер на центральній алеї ще й облаштований безкоштовний WI-FI (Lutsk_Central_Park)", - йдеться у дописі.



До слова, до Дня міста цього року у

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