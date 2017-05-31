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У луцькому парку з'явився безкоштовний Wi-Fi

У луцькому парку з'явився безкоштовний Wi-Fi
У Луцьку на одній із алей Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки встановили безкоштовний Wi-Fi.

Про це повідомив радник мера міста Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.

"Осінь - чудовий час для прогулянок в парку. А тепер на центральній алеї ще й облаштований безкоштовний WI-FI (Lutsk_Central_Park)", - йдеться у дописі.

До слова, до Дня міста цього року у парку встановили світловий тунель.

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Теги: Луцька рада, безкоштовний WI-FI, центральний парк міста
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