У луцькому парку з'явився безкоштовний Wi-Fi
Сьогодні, 13:57
У Луцьку на одній із алей Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки встановили безкоштовний Wi-Fi.
Про це повідомив радник мера міста Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.
"Осінь - чудовий час для прогулянок в парку. А тепер на центральній алеї ще й облаштований безкоштовний WI-FI (Lutsk_Central_Park)", - йдеться у дописі.
До слова, до Дня міста цього року у парку встановили світловий тунель.
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Про це повідомив радник мера міста Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.
"Осінь - чудовий час для прогулянок в парку. А тепер на центральній алеї ще й облаштований безкоштовний WI-FI (Lutsk_Central_Park)", - йдеться у дописі.
До слова, до Дня міста цього року у парку встановили світловий тунель.
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