Міжнародні резерви України зменшилися майже на 3%

Міжнародні резерви України становили 21,4 млрд дол. США за підсумками вересня, зменшившись за місяць на 2,6%.Про це повідомляє УНН, посилаючись на дані Національного банку України."Станом на 1 жовтня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 437,7 млн дол. США (в еквіваленті). У вересні вони зменшилися на 2,6% через значні обсяги погашень за державним боргом", - зазначили у НБУ.Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку, додали у регуляторі.Нагадаємо, міжнародні резерви України в серпні зросли до 22 млрд доларів.