Міжнародні резерви України зменшилися майже на 3%
Сьогодні, 01:32
Міжнародні резерви України становили 21,4 млрд дол. США за підсумками вересня, зменшившись за місяць на 2,6%.
Про це повідомляє УНН, посилаючись на дані Національного банку України.
"Станом на 1 жовтня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 437,7 млн дол. США (в еквіваленті). У вересні вони зменшилися на 2,6% через значні обсяги погашень за державним боргом", - зазначили у НБУ.
Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку, додали у регуляторі.
Нагадаємо, міжнародні резерви України в серпні зросли до 22 млрд доларів.
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Про це повідомляє УНН, посилаючись на дані Національного банку України.
"Станом на 1 жовтня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 437,7 млн дол. США (в еквіваленті). У вересні вони зменшилися на 2,6% через значні обсяги погашень за державним боргом", - зазначили у НБУ.
Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку, додали у регуляторі.
Нагадаємо, міжнародні резерви України в серпні зросли до 22 млрд доларів.
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