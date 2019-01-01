У Луцьку через сморід перевірять забійні цехи





Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.



За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, на лінію оперативного реагування мерії надходять дзвінки, що стосуються смороду в місті. Тож він доручив вивчати ситуацію і провести перевірки підприємств, де проводять забій тварин.



«Як правило, скаржаться в тих мікрорайонах, які знаходяться на окраїнах», - додав Пустовіт.

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