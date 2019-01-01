На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг Волинської області.



Дорожня техніка працює на найбільш ураженій колійністю, тріщинами та іншими деформаціями ділянці правої смуги правого проїзду в районі Цуманського перехрестя (км 127+700 – км 128+100). Сьогодні на відфрезерованих ділянках дороги підрядне підприємство ПП "Транс-дор-Сервіс" укладає гарячу асфальтобетонну суміш.



Неподалік виконують аналогічні роботи на км 44 територіальної автодороги Т-03-12 /Р-14/ – Журавичі-Берестяне – Цумань – /Н-22/. Контроль за якістю робіт здійснюють працівники Служби автомобільних доріг у Волинській області.



«Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними в місцях проведення ремонтних робіт!» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває ремонт траси H-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.Про це повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг Волинської області.Дорожня техніка працює на найбільш ураженій колійністю, тріщинами та іншими деформаціями ділянці правої смуги правого проїзду в районі Цуманського перехрестя (км 127+700 – км 128+100). Сьогодні на відфрезерованих ділянках дороги підрядне підприємство ПП "Транс-дор-Сервіс" укладає гарячу асфальтобетонну суміш.Неподалік виконують аналогічні роботи на км 44 територіальної автодороги Т-03-12 /Р-14/ – Журавичі-Берестяне – Цумань – /Н-22/. Контроль за якістю робіт здійснюють працівники Служби автомобільних доріг у Волинській області.«Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними в місцях проведення ремонтних робіт!» – йдеться у дописі.

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