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На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО

На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО
Триває ремонт траси H-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.

Про це повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг Волинської області.

Дорожня техніка працює на найбільш ураженій колійністю, тріщинами та іншими деформаціями ділянці правої смуги правого проїзду в районі Цуманського перехрестя (км 127+700 – км 128+100). Сьогодні на відфрезерованих ділянках дороги підрядне підприємство ПП "Транс-дор-Сервіс" укладає гарячу асфальтобетонну суміш.

Неподалік виконують аналогічні роботи на км 44 територіальної автодороги Т-03-12 /Р-14/ – Журавичі-Берестяне – Цумань – /Н-22/. Контроль за якістю робіт здійснюють працівники Служби автомобільних доріг у Волинській області.

«Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними в місцях проведення ремонтних робіт!» – йдеться у дописі.

На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО
На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО
На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО
На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО
На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО

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Теги: ремонт, дорога, Волинь
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