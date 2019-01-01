Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО

Михаїл здійснив візит до громади Воздвиження хреста Господнього села Коршів Луцького районного деканату – вперше після її переходу в ПЦУ.



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У проповіді владика пояснив значення поняття церква. Коли ми говоримо, що йдемо до церкви, варто розуміти, що церква – це єпископ і народ. Тобто ми як віруючі люди своїми молитвами наповнюємо храм. Саме такий сенс варто вкладати у це поняття, пояснив архіпастир.



«Не в стіни, не в форму, а в зміст», – підкреслив керівник єпархією.



Разом з архієреєм служили луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Олександр Казмірук, інше духовенство міського та районного деканатів.



За богослужіння Олександра нагородили черговою священничою відзнакою. Також владика Михаїл вручив нагороди голові РДА Тарасові Яковлеву, сільській голові Марії Тарасюк та активним парафіянам.







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