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Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО

Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив візит до громади Воздвиження хреста Господнього села Коршів Луцького районного деканату – вперше після її переходу в ПЦУ.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

У проповіді владика пояснив значення поняття церква. Коли ми говоримо, що йдемо до церкви, варто розуміти, що церква – це єпископ і народ. Тобто ми як віруючі люди своїми молитвами наповнюємо храм. Саме такий сенс варто вкладати у це поняття, пояснив архіпастир.

«Не в стіни, не в форму, а в зміст», – підкреслив керівник єпархією.

Разом з архієреєм служили луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Олександр Казмірук, інше духовенство міського та районного деканатів.

За богослужіння Олександра нагородили черговою священничою відзнакою. Також владика Михаїл вручив нагороди голові РДА Тарасові Яковлеву, сільській голові Марії Тарасюк та активним парафіянам.

Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО
Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО


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Теги: ПЦУ, владика Михаїл, богослужіння, відзнаки
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