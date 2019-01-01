Волинянина при купівлі квадроцикла «кинули» на гроші шахраї





Досудове розслідуванням встановило, що 11 вересня, невідома особа, шляхом зловживання довірою, а саме при купівлі б/в техніки на сайті «ОLХ», заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 5700 гривень, - пише



Переказавши зловмисникам понад 5 тисяч гривень чоловік товар так і не отримав.



За вказаним фактом, відомості до ЄРДР внесені 24 вересня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України – шахрайство.



Тривають слідчі дії.



Громадян застерігають не довіряти різноманітним повідомленням про виграш. Не переходити за посиланнями, не набирати коди, не відправляти смс, не переводити гроші на рахунки, не повідомляти особисті дані банківських карток. Та не купувати у сумнівних продавців на інтернет-сайтах, не відправляти гроші за товар наперед.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 35-річний чоловік перерахував шахраю 5700 гривень за покупку квадроцикла на сайті «ОLХ».Досудове розслідуванням встановило, що 11 вересня, невідома особа, шляхом зловживання довірою, а саме при купівлі б/в техніки на сайті «ОLХ», заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 5700 гривень, - пише Буг Переказавши зловмисникам понад 5 тисяч гривень чоловік товар так і не отримав.За вказаним фактом, відомості до ЄРДР внесені 24 вересня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України – шахрайство.Тривають слідчі дії.Громадян застерігають не довіряти різноманітним повідомленням про виграш. Не переходити за посиланнями, не набирати коди, не відправляти смс, не переводити гроші на рахунки, не повідомляти особисті дані банківських карток. Та не купувати у сумнівних продавців на інтернет-сайтах, не відправляти гроші за товар наперед.

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