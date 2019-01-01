Волинська лікарня отримала медобладнання з Німеччини





Про це йдеться у спільноті



"Щиро дякуємо нашим друзям - керівнику Мальтійської Служби Допомоги м. Шверте (Німеччина) Wolfgang Boos та керівництву клініки Марієнкранкенгауз м. Шверте на чолі з головним директором клініки Jürgen Beyer за багаторічну плідну співпрацю (більше 25 років) та неодноразову, систематичну благодійну допомогу медичним закладам Ковельщини", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання отримало благодійну допомогу - медобладнання, від німецьких колег лікарів.Про це йдеться у спільноті "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook."Щиро дякуємо нашим друзям - керівнику Мальтійської Служби Допомоги м. Шверте (Німеччина) Wolfgang Boos та керівництву клініки Марієнкранкенгауз м. Шверте на чолі з головним директором клінікиза багаторічну плідну співпрацю (більше 25 років) та неодноразову, систематичну благодійну допомогу медичним закладам Ковельщини", - йдеться у дописі.

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