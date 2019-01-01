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Як у Луцьку безкоштовно переглянути фільм чи виставу. ВІДЕО

Як у Луцьку безкоштовно переглянути фільм чи виставу. ВІДЕО
У Луцьку вже понад рік діє проєкт Громадянського Руху "СВІДОМІ" "Доступний кіно/театр для пенсіонерів". Про нього детальніше розповіла співкоординаторка проєктів Громадянського Руху "СВІДОМІ" Галина Падалко.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі "СВІДОМИХ", - пише ІА "Конкурент".

Зі слів Галини Падалко, цей проєкт створений для того, щоб люди поважного віку могли безплатно ходити у кіно.

"За цей час ми отримали понад 1300 щасливих учасників проекту, яким ми показали 13 культових прокатних фільмів та крутих спектаклів. І що найцінніше – тут сформувалася своя певна ком'юніті, тому що люди спілкуються і дружать поза проектом також", – зазначила вона.

Для того, аби взяти участь, потрібно зателефонувати за номерами: +38 (099) 21 55 075, +38 (068) 21 57 075. Або стежити за новинами в офіційній спільноті Facebook.

У коментарі "СВІДОМІ" додають, що уже незабаром – у суботу, 19 жовтня – відбудеться безкоштовний показ вистави "Любов до скону" у драмтеатрі. А в понеділок, 28 жовтня, у РЦ "Промінь" в межах проєкту покажуть комедію "Ізі". Відвідати заходи можна за умови попередньої реєстрації.


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Теги: кіно, театр
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