У Луцьку патрульні зловили «шумахера» з фейковими документами





Подія трапилася у ніч проти 10 жовтня, - повідомляє



Перевіривши чоловіка, встановили, що водій має два реєстраційні свідоцтва та два посвідчення водія, одне з яких нібито втрачене.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Нагадують, згідно з ЗУ «Про Національну поліцію», патрульні мають право зупиняти водіїв і перевіряти документи.



"Будьте певні, що якщо ви дотримуєтесь правил дорожнього руху, нічого не порушуєте, їдете з безпечною швидкістю, кермуєте тверезими, маєте всі документи в порядку, то вам побажають щасливої дороги і ви спокійно поїдете далі", - йдеться у повідомленні.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній патрульні зупинили водія Chevrolet Aveo з підозрою на підробку документів.Подія трапилася у ніч проти 10 жовтня, - повідомляє патрульна поліція Волині. Перевіривши чоловіка, встановили, що водій має два реєстраційні свідоцтва та два посвідчення водія, одне з яких нібито втрачене.На місце події викликали слідчо-оперативну групу.Нагадують, згідно з ЗУ «Про Національну поліцію», патрульні мають право зупиняти водіїв і перевіряти документи."Будьте певні, що якщо ви дотримуєтесь правил дорожнього руху, нічого не порушуєте, їдете з безпечною швидкістю, кермуєте тверезими, маєте всі документи в порядку, то вам побажають щасливої дороги і ви спокійно поїдете далі", - йдеться у повідомленні.Фото ілюстративне.

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