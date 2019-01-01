У Луцьку патрульні зловили «шумахера» з фейковими документами
Сьогодні, 12:12
У Луцьку на вулиці Набережній патрульні зупинили водія Chevrolet Aveo з підозрою на підробку документів.
Подія трапилася у ніч проти 10 жовтня, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Перевіривши чоловіка, встановили, що водій має два реєстраційні свідоцтва та два посвідчення водія, одне з яких нібито втрачене.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадують, згідно з ЗУ «Про Національну поліцію», патрульні мають право зупиняти водіїв і перевіряти документи.
"Будьте певні, що якщо ви дотримуєтесь правил дорожнього руху, нічого не порушуєте, їдете з безпечною швидкістю, кермуєте тверезими, маєте всі документи в порядку, то вам побажають щасливої дороги і ви спокійно поїдете далі", - йдеться у повідомленні.
Фото ілюстративне.
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Подія трапилася у ніч проти 10 жовтня, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Перевіривши чоловіка, встановили, що водій має два реєстраційні свідоцтва та два посвідчення водія, одне з яких нібито втрачене.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадують, згідно з ЗУ «Про Національну поліцію», патрульні мають право зупиняти водіїв і перевіряти документи.
"Будьте певні, що якщо ви дотримуєтесь правил дорожнього руху, нічого не порушуєте, їдете з безпечною швидкістю, кермуєте тверезими, маєте всі документи в порядку, то вам побажають щасливої дороги і ви спокійно поїдете далі", - йдеться у повідомленні.
Фото ілюстративне.
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