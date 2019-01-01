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Лучанка заявила в поліцію про ймовірне викрадення 9-річного сина

Лучанка заявила в поліцію про ймовірне викрадення 9-річного сина
Учора, 9 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від 39-річної лучанки про те, що невідомий чоловік наче намагався викрасти її 9-річного сина.

Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Жінка, зокрема, повідомила, що зі слів її дитини, подія сталася орієнтовно по 19 годині.

Місце пригоди встановлюється. На чорному автомобілі до узбіччя під’їхав невідомий чоловік й наче намагався його викрасти.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліція проводить ретельну перевірку цього повідомлення.

Правоохоронці нагадують, що за відомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та неправдивий виклик спецслужб тягнуть за собою як адміністративну так і кримінальну відповідальність.


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Теги: Луцьк, ймовірне викрадення дитини, поліція
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