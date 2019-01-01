У доньки загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі дев'ятий день народження святкуватиме Іванка. Дівчинка є донькоюз псевдо «Кіборг». Із листопада 2014 року він перебував на передовій у зоні АТО. Номер обслуги, 81-а окрема аеромобільна бригада. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув 3 квітня 2015 року в місті Авдіївці Донецької області підірвавшись на міні. Указом Президента України «За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно) та нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).Його донечка Іванка говорить: «Хочу розповісти про тата. Його забрала ота проклята війна. Таточко любив життя, любив нас з мамою, любив людей і всі люди любили його. Мій татко герой! Він завжди зі мною і оберігає мене з неба, світить зірочкою. Я і досі пам'ятаю пісеньку, яку ми вивчили з татом коли він був живий: «Татко, татуньо ти наший хороший, ти наший рідненький, гарний дорогенький!» Цю пісеньку я співала коли татко був в АТО».Дівчинка вже навчається у четвертому класі. Розповідає про себе так: «Вчуся я гарно і старанно. Люблю читати, співати, малювати, люблю нашу милозвучну мову. Люблю уроки фізкультури. Загалом мені у школі добре».Іванці до вподоби займатися творчістю: малює, плете браслети із резинок і бісеру. Хист до виготовлення різник цікавинок дівчинка перейняла від бабусі, яка вишиває бісером та нитками різні картини та сорочки.Дівчина ще не знає ким буде у майбутньому, але вважає що головне бути людиною — чуйною, вихованою, уважною до ближніх, усім серце любити Україну, мову і свій героїчний народ.Також Іванка мріє подорожувати, хоче пізнати свою Батьківщину, окрім рідних Карпат Іванка вперше без мами побувала закордоном в Австрії. Звідти вона привезла безліч вражень від спільних пригод із дітками з таких же родин.В майбутньому Іванка хоче побачити і спекотну Африку і холодну Гренландію. Мріє помилуватися океаном і покататися на його хвилях.Дівчинка любить тварин. Їй подобаються слони та змії.Мама дівчинки, Наталія Олександрівна, працює вчителем у сільській школі. Жінка намагається впоратись із труднощами. Життя у селі нелегке і сім’я потребує дров для опалення будинку взимку, адже газ дорогий.Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/stepanov.htm .Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомог.Степанова Іванна - 9 років (12.10.2010). Ківерцівський р-н. Зріст: 140; Розмір взуття: 35.