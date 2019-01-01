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У доньки загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину

У доньки загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі дев'ятий день народження святкуватиме Іванка. Дівчинка є донькою Дмитра Михайловича Степанова з псевдо «Кіборг». Із листопада 2014 року він перебував на передовій у зоні АТО. Номер обслуги, 81-а окрема аеромобільна бригада. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув 3 квітня 2015 року в місті Авдіївці Донецької області підірвавшись на міні. Указом Президента України «За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно) та нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).

Його донечка Іванка говорить: «Хочу розповісти про тата. Його забрала ота проклята війна. Таточко любив життя, любив нас з мамою, любив людей і всі люди любили його. Мій татко герой! Він завжди зі мною і оберігає мене з неба, світить зірочкою. Я і досі пам'ятаю пісеньку, яку ми вивчили з татом коли він був живий: «Татко, татуньо ти наший хороший, ти наший рідненький, гарний дорогенький!» Цю пісеньку я співала коли татко був в АТО».

Дівчинка вже навчається у четвертому класі. Розповідає про себе так: «Вчуся я гарно і старанно. Люблю читати, співати, малювати, люблю нашу милозвучну мову. Люблю уроки фізкультури. Загалом мені у школі добре».

Іванці до вподоби займатися творчістю: малює, плете браслети із резинок і бісеру. Хист до виготовлення різник цікавинок дівчинка перейняла від бабусі, яка вишиває бісером та нитками різні картини та сорочки.

Дівчина ще не знає ким буде у майбутньому, але вважає що головне бути людиною — чуйною, вихованою, уважною до ближніх, усім серце любити Україну, мову і свій героїчний народ.

Також Іванка мріє подорожувати, хоче пізнати свою Батьківщину, окрім рідних Карпат Іванка вперше без мами побувала закордоном в Австрії. Звідти вона привезла безліч вражень від спільних пригод із дітками з таких же родин.

В майбутньому Іванка хоче побачити і спекотну Африку і холодну Гренландію. Мріє помилуватися океаном і покататися на його хвилях.

Дівчинка любить тварин. Їй подобаються слони та змії.

Мама дівчинки, Наталія Олександрівна, працює вчителем у сільській школі. Жінка намагається впоратись із труднощами. Життя у селі нелегке і сім’я потребує дров для опалення будинку взимку, адже газ дорогий.

Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/stepanov.htm .

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна). Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомог.

Інформація для благодійників: Степанова Іванна - 9 років (12.10.2010). Ківерцівський р-н. Зріст: 140; Розмір взуття: 35.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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