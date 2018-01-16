вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Благають допомогти у порятунку третьокласника з Волині

Благають допомогти у порятунку третьокласника з Волині
8-річний Назар Студинський із селища Іваничі потребує негайної операції через об’ємний утвір головного мозку.

Учень третього класу іваничівської гімназії №1 знаходиться у відділенні нейрохірургії обласної лікарні та потребує терміноого оперативного втручання.

Рідні та близькі благають допомогти родині у важкому горі, в якому вона опинилася, та врятувати дитину. Тож просять молитви та фінансової підтримки.

Номер картки ПриватБанку 4149 4971 0037 1956 Студинська Іванна Миколаївна, мама хлопчика.

Благають допомогти у порятунку третьокласника з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, Іваничі, Студинський Назар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорус позбувся автівки на Волині і отримав заборону в'їзду в Україну на 3 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Благають допомогти у порятунку третьокласника з Волині
Сьогодні, 09:50
13 жовтня: хто святкує та чого не можна робити
Сьогодні, 09:26
До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел
Сьогодні, 08:59
Усик переміг Візерспуна у дебютному бою у надважкій вазі
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Онкохворому волинянину на благодійному концерті збирали кошти. ФОТО Онкохворому волинянину на благодійному концерті збирали кошти. ФОТО
16 січень, 2018, 15:42
Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО
12 жовтень, 07:20
У доньки загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину У доньки загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину
11 жовтень, 15:14
Хвороба швидко прогресує: дівчині з Волині потрібна дороговартісна операція Хвороба швидко прогресує: дівчині з Волині потрібна дороговартісна операція
10 жовтень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорус позбувся автівки на Волині і отримав заборону в'їзду в Україну на 3 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Благають допомогти у порятунку третьокласника з Волині
Сьогодні, 09:50
 0
13 жовтня: хто святкує та чого не можна робити
Сьогодні, 09:26
 0
До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел
Сьогодні, 08:59
 0
Усик переміг Візерспуна у дебютному бою у надважкій вазі
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿