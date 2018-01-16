Благають допомогти у порятунку третьокласника з Волині

Назар Студинський із селища Іваничі потребує негайної операції через об’ємний утвір головного мозку.



Учень третього класу іваничівської гімназії №1 знаходиться у відділенні нейрохірургії обласної лікарні та потребує терміноого оперативного втручання.



Рідні та близькі благають допомогти родині у важкому горі, в якому вона опинилася, та врятувати дитину. Тож просять молитви та фінансової підтримки.



Номер картки ПриватБанку 4149 4971 0037 1956 Студинська Іванна Миколаївна, мама хлопчика.





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