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У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО

У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
Напередодні Дня захисника України у Ковелі, у Народному домі «Просвіта», відбулися міські урочистості.

Міський голова Олег Кіндер вручив подяки та фінансову винагороду військовослужбовцям військової частини А2042, міського військккомату, учасникам АТО та ООС, – пише Район.Ковель.

Від учасників АТО слово мав член міськрайонної організації Української спілки ветеранів Афганістану Володимир Шпіка. Він повідомив трагічну звістку про те, що сьогодні від отриманих ран на передовій помер його побратим, військовослужбовець 36 окремої бригади морської піхоти В’ячеслав Кубрак.

Присутні хвилиною мовчання вшанували його пам'ять.

Володимир Анатолійович закликав усіх шанувати і не забувати людей, які захищають наш спокій на сході держави.

Звернувся до ковельчан та привітав з Днем захисника України командир військової частини А2042 Вадим Осадчий.

Урочистості продовжилися святковим концертом за участю аматорських колективів міста та окремих виконавців. Свій талант продемонстрували: муніципальний духовий оркестр, народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Лісова пісня», дитячі танцювальні колективи «Барвінок» та «Дзвіночок», народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Промінь», вокальний ансамбль «Гармонія» Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.

Надзвичайної врочистості події додали сольні номери у виконанні Руслани Шацької, вихованців студій естрадного співу «Надія» Максима Ткачука та «Зорепад» Вікторії Семенюк, дуету у складі Ірини Корнелюк та Петра Журавля.

А фінальним акордом концерту стала пісня від тріо — Світлани Осокіної, Жанни Будкової та Поліни Панюс.

У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО
У Ковелі до свят відбулися міські урочистості. ФОТО

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Теги: Ковель, концерт, урочистості, свято
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