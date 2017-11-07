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Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція

Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Сьогодні, 15 жовтня, мережа луцьких кав’ ярень «Good Morning» у партнерстві з Інформаційним агентством ВолиньPost запускає благодійну акцію на підтримку дітей з інвалідністю.

Так, з кожного стаканчика випитої вами кави 1 гривню спрямують на підтримку громадського об’єднання «Сильні діти».

Акція триватиме до 31 жовтня. У ній беруть участь усі три кав'ярні мережі «Good Morning» за адресами:

- проспект Соборності, 30
- Київський майдан, 1
- вулиця Чехова, 2.

Організатори кличуть посмакувати доброю у всіх сенсах слова кавою та розповісти про акцію друзям.

Про зібрані в рамках акції кошти та про передачу їх дітям з інвалідністю повідомимо у новинах Інформаційного агентства ВолиньPost.




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Теги: кава, благодійність, акція, «Good Morning», вибір редактора
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