Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Сьогодні, 10:43
Сьогодні, 15 жовтня, мережа луцьких кав’ ярень «Good Morning» у партнерстві з Інформаційним агентством ВолиньPost запускає благодійну акцію на підтримку дітей з інвалідністю.
Так, з кожного стаканчика випитої вами кави 1 гривню спрямують на підтримку громадського об’єднання «Сильні діти».
Акція триватиме до 31 жовтня. У ній беруть участь усі три кав'ярні мережі «Good Morning» за адресами:
- проспект Соборності, 30
- Київський майдан, 1
- вулиця Чехова, 2.
Організатори кличуть посмакувати доброю у всіх сенсах слова кавою та розповісти про акцію друзям.
Про зібрані в рамках акції кошти та про передачу їх дітям з інвалідністю повідомимо у новинах Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, з кожного стаканчика випитої вами кави 1 гривню спрямують на підтримку громадського об’єднання «Сильні діти».
Акція триватиме до 31 жовтня. У ній беруть участь усі три кав'ярні мережі «Good Morning» за адресами:
- проспект Соборності, 30
- Київський майдан, 1
- вулиця Чехова, 2.
Організатори кличуть посмакувати доброю у всіх сенсах слова кавою та розповісти про акцію друзям.
Про зібрані в рамках акції кошти та про передачу їх дітям з інвалідністю повідомимо у новинах Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Сьогодні, 10:43
На Рівненщині під час полювання застрелили чоловіка
Сьогодні, 10:16
У місті на Волині зіткнулися бус та мінівен. ФОТО
Сьогодні, 09:47