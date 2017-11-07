Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція

Сьогодні, 15 жовтня, мережа луцьких кав’ яреньу партнерстві ззапускає благодійну акцію на підтримку дітей з інвалідністю.Так, з кожного стаканчика випитої вами кави 1 гривню спрямують на підтримку громадського об’єднання «Сильні діти».Акція триватиме до 31 жовтня. У ній беруть участь усі три кав'ярні мережі «Good Morning» за адресами:- проспект Соборності, 30- Київський майдан, 1- вулиця Чехова, 2.Організатори кличуть посмакувати доброю у всіх сенсах слова кавою та розповісти про акцію друзям.Про зібрані в рамках акції кошти та про передачу їх дітям з інвалідністю повідомимо у новинах Інформаційного агентства ВолиньPost.