У місті на Волині зіткнулися бус та мінівен. ФОТО





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Аварія трапилася 15-го жовтня близько 7:00. Зіткнулися білий бус Volkswagen та білий мінівен.



Як пояснили свідки подій, водійка мінівену, виїжджажючи з другорядної дороги, не надала перевагу у русі бусу. Водій Volkswagen, щоб уникнути зіткнення почав гальмувати, але зупинитися не встиг.



Водійку мінівену з місця події забрала "швидка".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на перехресті Устилузької та Степана Бандери трапилася ДТП.Про це повідомляє БУГ Аварія трапилася 15-го жовтня близько 7:00. Зіткнулися білий бус Volkswagen та білий мінівен.Як пояснили свідки подій, водійка мінівену, виїжджажючи з другорядної дороги, не надала перевагу у русі бусу. Водій Volkswagen, щоб уникнути зіткнення почав гальмувати, але зупинитися не встиг.Водійку мінівену з місця події забрала "швидка".

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