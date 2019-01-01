У місті на Волині зіткнулися бус та мінівен. ФОТО
Сьогодні, 09:47
У Володимирі-Волинському на перехресті Устилузької та Степана Бандери трапилася ДТП.
Про це повідомляє БУГ.
Аварія трапилася 15-го жовтня близько 7:00. Зіткнулися білий бус Volkswagen та білий мінівен.
Як пояснили свідки подій, водійка мінівену, виїжджажючи з другорядної дороги, не надала перевагу у русі бусу. Водій Volkswagen, щоб уникнути зіткнення почав гальмувати, але зупинитися не встиг.
Водійку мінівену з місця події забрала "швидка".
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Про це повідомляє БУГ.
Аварія трапилася 15-го жовтня близько 7:00. Зіткнулися білий бус Volkswagen та білий мінівен.
Як пояснили свідки подій, водійка мінівену, виїжджажючи з другорядної дороги, не надала перевагу у русі бусу. Водій Volkswagen, щоб уникнути зіткнення почав гальмувати, але зупинитися не встиг.
Водійку мінівену з місця події забрала "швидка".
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