В Мінсоцполітики прокоментували ситуацію зі штрафами за неправильне оформлення субсидії





Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, - передає



“Жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій сьогодні немає. Це міфи навколо програми житлових субсидій, які розповсюджуються уже майже третій десяток років – відколи діє відповідна програма”, - заявив Музиченко.



За його словами, субсидію ні в кого не забирають.



“Субсидія – це різниця між розміром платіжки і тим, скільки від відповідного розміру доходів громадянин має платити, тобто в середньому 10% від доходу. Цей відсоток індивідуально визначається для кожної сім'ї залежно від доходу. Наприклад: дохід 3000 грн, 10% = 300 грн, решта - це субсидія. Якщо платіжка приходить на 2000 грн, від них віднімаємо 300 грн (10%) і виходимо на середній розмір субсидії, які держава надавала в минулому опалювальному сезоні, - 1700 грн. На сьогодні ми не плануємо нічого переглядати”, - наголосив Музиченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Штрафи за неправомірно оформлені субсидії – це міф.Про це заявив заступник міністра соціальної політики, - передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.“Жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій сьогодні немає. Це міфи навколо програми житлових субсидій, які розповсюджуються уже майже третій десяток років – відколи діє відповідна програма”, - заявив Музиченко.За його словами, субсидію ні в кого не забирають.“Субсидія – це різниця між розміром платіжки і тим, скільки від відповідного розміру доходів громадянин має платити, тобто в середньому 10% від доходу. Цей відсоток індивідуально визначається для кожної сім'ї залежно від доходу. Наприклад: дохід 3000 грн, 10% = 300 грн, решта - це субсидія. Якщо платіжка приходить на 2000 грн, від них віднімаємо 300 грн (10%) і виходимо на середній розмір субсидії, які держава надавала в минулому опалювальному сезоні, - 1700 грн. На сьогодні ми не плануємо нічого переглядати”, - наголосив Музиченко.

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