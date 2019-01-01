Лучанку, яка хотіла орендувати житло, «розвели» шахраї

Волиняни продовжують ставати жертвами шахраїв, купуючи товари чи послуги в Інтернеті. Так, лучанка перерахувала "власникам квартири" чималу суму за оренду житла.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Хотівши винайняти житло в обласному центрі, лучанка перерахувала завдаток у сумі 9200 гривень "власникам квартири", які виставили в Інтернеті оголошення про здачу її в оренду. Жінку спокусили гарні фото, дешева ціна та ще і "орендодавці" у телефонних розмовах переконували, що квартирою цікавиться багато клієнтів – і, не давши завдатку, можливість можна втратити.Звісно, після отримання коштів, шахраї більше на зв'язок із покупцями та орендаркою не виходили.Також, маючи намір купити авто, пропозиція про продаж яких були виставлені на популярному сайті, днями мешканець Ратнівського району перерахував на рахунок дурисвітів 4000 гривень, а лучанка – 5808 гривень.Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари або винаймаючи житло через Інтернет, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його. Бажаючи ж винайняти квартиру – зустрічайтеся із власниками житла, оглядайте його, укладайте договір оренди – й лише після цього оплачуйте.