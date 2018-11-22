У Харкові помер солдат-строковик

У Харкові раптово помер солдат-строковик, який служив у військовій частині №3017.Він повинен був займатися охороною порядку під час футбольного матчу Україна - Литва, - повідомляє Газета ua з посиланням на прес-службу Східного регіонального управління Нацгвардії."Після розподілу бійці завантажувалися в машину, на якій вони повинні були їхати. Одному з солдатів стало погано, він втратив свідомість. Спочатку допомогу надавали медики з санчастини, а через шість хвилин приїхала швидка. Хлопця відвезли в стані клінічної смерті", - повідомили в відомстві.Медики намагалися врятувати життя 21-річного юнака, 40 хвилин тривали реанімаційні заходи, проте його серце так і не почало битися. Солдат вже зовсім скоро повинен був відправитися в запас. Його тіло доставили в морг для встановлення причин смерті.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство" з поміткою "природна смерть".