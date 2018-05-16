На Гулака-Артемовського у Луцьку планують встановити підземні смітники
Сьогодні, 09:02
У Луцьку поблизу будинку №15а на вулиці Гулака-Артемовського розглядають можливість встановлення підземних контейнерів для збору сміття.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Такий варіант викидання відходів обговорили учора, 15 жовтня, місцеві мешканці з міською владою безпосередньо поблизу майданчика, де нині розташовані наземні контейнери.
Обговоривши всі «за» та «проти», учасники зустрічі прийняли рішення напрацювати кілька варіантів, а за пару днів затвердити остаточний варіант.
Інформують, що якщо розмістити підземні контейнери на місці існуючих, то доведеться звузити проїжджу частину вулиці. Інший варіант - розвезти наземні контейнери до будинків, щоб вони не були зосереджені в одному місці.
Мешканці підтримали першу пропозицію, тому вже сьогодні, 16 жовтня, спеціалісти обстежать територію на предмет можливості встановлення підземних контейнерів для збору сміття.
Головне фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
Такий варіант викидання відходів обговорили учора, 15 жовтня, місцеві мешканці з міською владою безпосередньо поблизу майданчика, де нині розташовані наземні контейнери.
Обговоривши всі «за» та «проти», учасники зустрічі прийняли рішення напрацювати кілька варіантів, а за пару днів затвердити остаточний варіант.
Інформують, що якщо розмістити підземні контейнери на місці існуючих, то доведеться звузити проїжджу частину вулиці. Інший варіант - розвезти наземні контейнери до будинків, щоб вони не були зосереджені в одному місці.
Мешканці підтримали першу пропозицію, тому вже сьогодні, 16 жовтня, спеціалісти обстежать територію на предмет можливості встановлення підземних контейнерів для збору сміття.
Головне фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вдруге знесуть горезвісний кіоск з шаурмою
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 16 жовтня: долар і євро знову дорожчають
Сьогодні, 09:12
На Гулака-Артемовського у Луцьку планують встановити підземні смітники
Сьогодні, 09:02
На Волині у вогні загинув 42-річний чоловік
Сьогодні, 08:43
Частина лучан залишиться без гарячої води
Сьогодні, 08:10