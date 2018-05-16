На Гулака-Артемовського у Луцьку планують встановити підземні смітники

У Луцьку поблизу будинку №15а на вулиці Гулака-Артемовського розглядають можливість встановлення підземних контейнерів для збору сміття.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.Такий варіант викидання відходів обговорили учора, 15 жовтня, місцеві мешканці з міською владою безпосередньо поблизу майданчика, де нині розташовані наземні контейнери.Обговоривши всі «за» та «проти», учасники зустрічі прийняли рішення напрацювати кілька варіантів, а за пару днів затвердити остаточний варіант.Інформують, що якщо розмістити підземні контейнери на місці існуючих, то доведеться звузити проїжджу частину вулиці. Інший варіант - розвезти наземні контейнери до будинків, щоб вони не були зосереджені в одному місці.Мешканці підтримали першу пропозицію, тому вже сьогодні, 16 жовтня, спеціалісти обстежать територію на предмет можливості встановлення підземних контейнерів для збору сміття.