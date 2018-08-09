Синоптик розповіла, коли холодна погода повернеться в Україну





Про це пише на Наталія Діденко.



"Антициклональне поле, тобто, поле підвищеного тиску, визначатиме таку синоптичну ситуацію ще довгенько", - зазначає синоптик.



Температура повітря протягом дня становитиме +17...+24 градуси, вночі +6...+12 градусів.



Вона зауважує, тумани погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів, виникатимуть переважно вночі та вранці, але й можуть затримуватися довше.



Зниження температури повітря ймовірне аж у другій половині наступного тижня, та й то до +15...+17 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В усіх областях України 17 жовтня і аж до кінця тижня переважатиме суха сонячна тепла погода, і лише у другій половині наступного тижня можливе зниження температури.Про це пише на сторінці у Facebook синоптик"Антициклональне поле, тобто, поле підвищеного тиску, визначатиме таку синоптичну ситуацію ще довгенько", - зазначає синоптик.Температура повітря протягом дня становитиме +17...+24 градуси, вночі +6...+12 градусів.Вона зауважує, тумани погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів, виникатимуть переважно вночі та вранці, але й можуть затримуватися довше.Зниження температури повітря ймовірне аж у другій половині наступного тижня, та й то до +15...+17 градусів.

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