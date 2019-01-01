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Волинянина, який побив поліцейського, відправили у тюрму

Волинянина, який побив поліцейського, відправили у тюрму
Судили мешканця селища Голоби, який вдарив працівника поліції.

Зазначається, що пізно ввечері наряд патрульної поліції отримав повідомлення про бійку в селищі Голоби. Коли поліцейські приїхали на місце пригоди, там вже були працівники «швидкої», які надавали першу медичну допомогу мачусі молодика, який перебував у стані алкогольного сп’яніння і який поводив себе неадекватно, - пише Район.Ковель.

Один з патрульних попередив п’яного чоловіка, щоб він, нарешті, вгамувався, а то його «заспокоять» спецзасобами. Почувши це, дебошир підійшов до поліцейського і вдарив його кулаком в підборіддя. Чоловіка відразу скрутили, вдягнули наручники та відвезли до відділу поліції. Проти нього тоді відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України.

Суд врахував, що обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння, а також те, що він раніше неодноразово судимий, останній раз – 6 листопада 2018 року за ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на 1 рік з випробувальним річним терміном.

Цього разу за сукупністю вироків Ковельський міськрайонний суд відправив мешканця Голоб у місця позбавлення волі на 1 рік 3 місяці. Щоправда, остаточне слово у цій справі має сказати Волинський апеляційний суд.

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Теги: волинянин, побиття, поліцейський
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