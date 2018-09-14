Вкрали важливі документи: у місті на Волині пограбували лікарню





Інцидентр трапився у ніч проти суботи. Із медзакладу невідомі викрали 2 монітори та важливі фінансові документи, - пише видання



Інформацію підтвердив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук. Заяву щодо крадіжки написали медики.



Головний лікар закладу Віктор Мороз розповів, що злодій пошкодив двері і з кабінету бухгалтерії викрав техніку та документи.



Сукупну вартість двох викрадених моніторів оцінили у 6 тисяч гривень, проте, за словами головного лікаря, покупка нової техніки обійдеться закладу значно дорожче. До того ж, через крадіжку важливої документації, без якої неможливо вести господарську діяльність, тепер медзаклад має чимало проблем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У комунальному підприємтсві “Нововолинська центральна міська лікарня” трапилася крадіжка.Інцидентр трапився у ніч проти суботи. Із медзакладу невідомі викрали 2 монітори та важливі фінансові документи, - пише видання Нововолинськ.com.ua. Інформацію підтвердив начальник Нововолинського відділення поліції. Заяву щодо крадіжки написали медики.Головний лікар закладурозповів, що злодій пошкодив двері і з кабінету бухгалтерії викрав техніку та документи.Сукупну вартість двох викрадених моніторів оцінили у 6 тисяч гривень, проте, за словами головного лікаря, покупка нової техніки обійдеться закладу значно дорожче. До того ж, через крадіжку важливої документації, без якої неможливо вести господарську діяльність, тепер медзаклад має чимало проблем.

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