У місті на Волині понад 200 жінок хворіють на рак грудей





Про це розповіла сімейна лікарка Зоряна Муцька, - повідомляє



«Минулого року у місті зареєстрували 18 нових випадків раку молочної залози. Станом на сьогодні минулорічний рубіж вже перетнули, хоч рік іще не завершився. Загалом по Волинській області на 100 тисяч населення реєструють 64 пацієнтки із онкологією грудей», – зазначила сімейна лікарка.



У місті Нововолинську сьогодні зареєстрували 229 жінок із новоутвореннями в молочних залозах. Це ті, що вже лікуються, або перебувають у стані ремісії.



Нагадаємо, протягом тижня у Нововолинську працював пересувний мамограф.



Тоді обстеження пройшли 545 жінок та двоє чоловіків.



Так лікарі виявили 3 раки, 8 передракових стани, 22 патології молочних залоз, 1 підозру та 2 підтверджених новоутвори, 4 кисти та 8 локальних фіброаденоматозів.



Лікарі закликають жінок не зневажати станом власного здоров’я і регулярно проходити обстеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого року у Нововолинську зарєстрували 18 нових випадків раку молочних залоз у жінок.Про це розповіла сімейна лікарка, - повідомляє "Нововолинськ.com.ua". «Минулого року у місті зареєстрували 18 нових випадків раку молочної залози. Станом на сьогодні минулорічний рубіж вже перетнули, хоч рік іще не завершився. Загалом по Волинській області на 100 тисяч населення реєструють 64 пацієнтки із онкологією грудей», – зазначила сімейна лікарка.У місті Нововолинську сьогодні зареєстрували 229 жінок із новоутвореннями в молочних залозах. Це ті, що вже лікуються, або перебувають у стані ремісії.Нагадаємо,працював пересувний мамограф.Тоді обстеження пройшли 545 жінок та двоє чоловіків.Так лікарі виявили 3 раки, 8 передракових стани, 22 патології молочних залоз, 1 підозру та 2 підтверджених новоутвори, 4 кисти та 8 локальних фіброаденоматозів.Лікарі закликають жінок не зневажати станом власного здоров’я і регулярно проходити обстеження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію