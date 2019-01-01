За прогули школярів штрафуватимуть батьків





Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 684, – передає



“За відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих причин або без поважних причин, навчальний заклад невідкладно зобов’язаний надати інформацію службі у справах дітей, а ті в разі необхідності – повідомити поліцію”, – йдеться в постанові Кабінету міністрів № 684.



Поважною причиною відсутності дитини в школі є хвороба, відпочинок з батьками або інші сімейні обставини. Один із батьків зобов’язаний повідомити шкільну установу про те, що дитина буде відсутня, і надати письмову заяву.



“Якщо дитина не відвідувала уроки з причини хвороби і зверталася до лікаря, то доказом поважної причини може стати медична довідка. Якщо ж такої немає, то потрібна заява від батька або матері про те, що у відповідний період дитина перебувала вдома під їхнім наглядом. Якщо ж дитина систематично пропускає заняття без поважної причини, а навчальний заклад не має інформації про те, де вона перебуває, то за законом батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки школярів будуть сплачувати штраф за прогули дітей. Він сягатиме від 850 до 1700 гривень.Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 684, – передає Gazeta.ua “За відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих причин або без поважних причин, навчальний заклад невідкладно зобов’язаний надати інформацію службі у справах дітей, а ті в разі необхідності – повідомити поліцію”, – йдеться в постанові Кабінету міністрів № 684.Поважною причиною відсутності дитини в школі є хвороба, відпочинок з батьками або інші сімейні обставини. Один із батьків зобов’язаний повідомити шкільну установу про те, що дитина буде відсутня, і надати письмову заяву.“Якщо дитина не відвідувала уроки з причини хвороби і зверталася до лікаря, то доказом поважної причини може стати медична довідка. Якщо ж такої немає, то потрібна заява від батька або матері про те, що у відповідний період дитина перебувала вдома під їхнім наглядом. Якщо ж дитина систематично пропускає заняття без поважної причини, а навчальний заклад не має інформації про те, де вона перебуває, то за законом батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

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