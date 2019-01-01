Що клює та на що ловити: розповіли про особливості осінньої риболовлі





Про це в ефірі Олександр Чистяков.



Олександр Чистяков нагадав, що восени починається жор щуки. Після того, як спала літня спека і перед тим, як почались заморозки, водний хижак починає активно полювати і від'їдатися. Осінній щучий жор, на відміну від весняного переднерестового і літнього післянерестового, є тривалим і досить стабільним. При цьому найкраще восени щука клює на осінніх зорях, зі зміщенням інтенсивності клювання на ранковий час. Саме цього моменту багато рибалок очікують цілий рік. За його словами, для них це таке ж свято, як Новий рік.



"Зараз основна риболовля відбувається на човнах. Нині щуку ловлять і на блешню, і на воблери, і на різноманітні приманки. Останнім часом наука дуже пішла вперед. Яких лише риболовних принад в магазинах немає", — сказав він.



Олександр Чистяков розповів, що він для ловлі щуки використовує традиційні воблери або блешні.



"Щука в жовтні ловиться практично на все блискуче і рухається. Можна ловити щуку на живця, однак восени хорошого рухомого живця дістати не так вже й просто, тому найкращий варіант - великі воблери або блешні, все довжиною близько 10-12 сантиметрів. При виході на осінню рибалку варто враховувати атмосферний тиск і хмарність - в похмурі дні жовтня щука ловиться краще. Разом з тим рибалка зауважує: "Подивіться, яка останнім часом гарна погода. Це останні чудові дні для ловлі риби на поплавкову вудку. При цьому не варто забувати, що риболовля — це не набивання холодильника рибою, а перш за все — спілкування з природою".



Голова Асоціації рибалок України нагадав, що в наших водоймах зграї риб катастрофічно зменшились через низку об'єктивних та суб'єктивних причин.



"У наші водойми потрапляють побутові та виробничі стоки. Лише в 2018 році у водойми України скинули більше 2,5 мільярдів кубометрів стоків, із яких одна третя неочищена. Чому я про це говорю? Бо річки перед порогами та дамбами втратили власну течію, не можуть просто змити всю цю гидоту, яка до них потрапляє. А це — середовище проживання риби. Зрозуміло, що в нездоровому середовищі здоровий організм вирости просто не може", — сказав Олександр Чистяков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Осіння риболовля має декілька цікавих особливостей.Про це в ефірі Українського радіо розповів голова Асоціації рибалок УкраїниОлександр Чистяков нагадав, що восени починається жор щуки. Після того, як спала літня спека і перед тим, як почались заморозки, водний хижак починає активно полювати і від'їдатися. Осінній щучий жор, на відміну від весняного переднерестового і літнього післянерестового, є тривалим і досить стабільним. При цьому найкраще восени щука клює на осінніх зорях, зі зміщенням інтенсивності клювання на ранковий час. Саме цього моменту багато рибалок очікують цілий рік. За його словами, для них це таке ж свято, як Новий рік."Зараз основна риболовля відбувається на човнах. Нині щуку ловлять і на блешню, і на воблери, і на різноманітні приманки. Останнім часом наука дуже пішла вперед. Яких лише риболовних принад в магазинах немає", — сказав він.Олександр Чистяков розповів, що він для ловлі щуки використовує традиційні воблери або блешні."Щука в жовтні ловиться практично на все блискуче і рухається. Можна ловити щуку на живця, однак восени хорошого рухомого живця дістати не так вже й просто, тому найкращий варіант - великі воблери або блешні, все довжиною близько 10-12 сантиметрів. При виході на осінню рибалку варто враховувати атмосферний тиск і хмарність - в похмурі дні жовтня щука ловиться краще. Разом з тим рибалка зауважує: "Подивіться, яка останнім часом гарна погода. Це останні чудові дні для ловлі риби на поплавкову вудку. При цьому не варто забувати, що риболовля — це не набивання холодильника рибою, а перш за все — спілкування з природою".Голова Асоціації рибалок України нагадав, що в наших водоймах зграї риб катастрофічно зменшились через низку об'єктивних та суб'єктивних причин."У наші водойми потрапляють побутові та виробничі стоки. Лише в 2018 році у водойми України скинули більше 2,5 мільярдів кубометрів стоків, із яких одна третя неочищена. Чому я про це говорю? Бо річки перед порогами та дамбами втратили власну течію, не можуть просто змити всю цю гидоту, яка до них потрапляє. А це — середовище проживання риби. Зрозуміло, що в нездоровому середовищі здоровий організм вирости просто не може", — сказав Олександр Чистяков.

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