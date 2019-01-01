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Стояла на тротуарі: у Хмельницькому в аварії загинула 11-річна школярка

Стояла на тротуарі: у Хмельницькому в аварії загинула 11-річна школярка
У Хмельницькому в суботу, 19 жовтня, в результаті ДТП, яку влаштував громадянин Туреччини, загинула 11-річна дівчинка-пішохід і травмовався 37-річний мотоцикліст.

Аварія сталася близько 13:30 на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе і Водопровідна, - пише ГУНП у Хмельницькій області

За попередніми даними, 69-річний громадянин Туреччини, який перебував за кермом автомобіля Мерседес Е-220, їхав вулицею Старокостянтинівське шосе і не надав перевагу в русі мотоциклістові, який повертав на вулицю Водопровідну. У результаті сталося зіткнення транспортних засобів.

Від удару мотоцикл відкинуло на дитину-пішохода. Дівчинка стояла на тротуарі неподалік від місця ДТП. Дитина з численними травмами була доставлена в реанімацію, де і померла.

Мотоцикліст госпіталізований у лікарню з переломами. Слідчі управління ГУНП у Хмельницькій області з'ясовують обставини трагедії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Санкція статті, як уточнили в поліції, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами.


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Теги: Хмельницьк, аварія
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