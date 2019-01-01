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У Луцьку вже забрали із Львівської скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск»

У Луцьку вже забрали із Львівської скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск»
У Луцьку на вулиці Львівській вже знесли скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск».

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

Відтак, департамент муніципальної варти на підставі рішення виконкому Луцької міської ради «Про демонтаж тимчасової споруди на вул. Львівська, 61» провели демонтаж скандального кіоску «Король Дамаск» та перевезли на майданчик для тимчасового зберігання демонтованих об’єктів.

Нагадаємо, нещодавно лучан обурило встановлення кіоску з шаурмою у самому центрі міста. Згодом стало відомо, що він розташований там незаконно – без дозвільних документів і підлягає знесенню.


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Теги: скандальний кіоск, «Король Дамаск»
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Коментарі 2
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"Ласка" постачає м'ясо для таких екзотичних кіосків
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Нормальна в них була шаурма, не гірша за ту що на базарах. Їв смачно.
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