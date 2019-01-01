У Луцьку вже забрали із Львівської скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск»





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.



Відтак, департамент муніципальної варти на підставі рішення виконкому Луцької міської ради «Про демонтаж тимчасової споруди на вул. Львівська, 61» провели демонтаж скандального кіоску «Король Дамаск» та перевезли на майданчик для тимчасового зберігання демонтованих об’єктів.



Нагадаємо, нещодавно





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській вже знесли скандальний кіоск з шаурмою «Король Дамаск».Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.Відтак, департамент муніципальної варти на підставі рішення виконкому Луцької міської ради «Про демонтаж тимчасової споруди на вул. Львівська, 61» провели демонтаж скандального кіоску «Король Дамаск» та перевезли на майданчик для тимчасового зберігання демонтованих об’єктів.Нагадаємо, нещодавно лучан обурило встановлення кіоску з шаурмою у самому центрі міста. Згодом стало відомо, що він розташований там незаконно – без дозвільних документів і підлягає знесенню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію