На Волині браконьєр пошкодив автівку та побив лісового охоронця





Сталося це учора ввечері, 20 жовтня, - повідомляє пресслужба



Факт крадіжки зафіксували у Ківерцівському лісництві. Побачивши працівника лісової охорони, зловмисники стали вивантажувати деревину зі своєї машини. Втікаючи з місця події, пошкодили автівку лісової охорони.



Інцидент отримав продовження поблизу села Заброди, де зловмисників уже зупинила поліція. У присутності правоохоронців один із чоловіків наніс тілесні ушкодження представнику лісової охорони, який виявив крадіжку.



За фактом триває перевірка. Матеріали справи перебувають на розгляді у поліції. Як і чимало інших, переданих лісівниками, із вичерпною доказовою базою.



Зокрема, лише за останній місяць лісовою охороною ДП «Ківерцівське ЛГ» у правоохоронні органи передано кілька справ про виявлені самовільні порубки з фактично усіма встановленими даними. Серед таких – незаконна порубка у селі Завітне, де сума збитків понад 80 тис. грн. Справа перебуває на розгляді у Ківерцівському ВП ГУНП. Матеріали справи про самовільну рубку у селі Ботин Луцького р-ну – на розгляді Луцького ВП ГУНП.



Нагадують, що державна лісова охорона за статусом прирівнюється до правоохоронного органу. Тож завдання тілесних ушкоджень працівнику ДЛО при виконанні, як і пошкодження майна, тягнуть за собою особливо важкі наслідки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісопорушник побив працівника державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ» за те, що він виявив факт крадіжки деревини.Сталося це учора ввечері, 20 жовтня, - повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. Факт крадіжки зафіксували у Ківерцівському лісництві. Побачивши працівника лісової охорони, зловмисники стали вивантажувати деревину зі своєї машини. Втікаючи з місця події, пошкодили автівку лісової охорони.Інцидент отримав продовження поблизу села Заброди, де зловмисників уже зупинила поліція. У присутності правоохоронців один із чоловіків наніс тілесні ушкодження представнику лісової охорони, який виявив крадіжку.За фактом триває перевірка. Матеріали справи перебувають на розгляді у поліції. Як і чимало інших, переданих лісівниками, із вичерпною доказовою базою.Зокрема, лише за останній місяць лісовою охороною ДП «Ківерцівське ЛГ» у правоохоронні органи передано кілька справ про виявлені самовільні порубки з фактично усіма встановленими даними. Серед таких – незаконна порубка у селі Завітне, де сума збитків понад 80 тис. грн. Справа перебуває на розгляді у Ківерцівському ВП ГУНП. Матеріали справи про самовільну рубку у селі Ботин Луцького р-ну – на розгляді Луцького ВП ГУНП.Нагадують, що державна лісова охорона за статусом прирівнюється до правоохоронного органу. Тож завдання тілесних ушкоджень працівнику ДЛО при виконанні, як і пошкодження майна, тягнуть за собою особливо важкі наслідки.

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