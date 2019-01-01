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На Волині браконьєр пошкодив автівку та побив лісового охоронця

На Волині браконьєр пошкодив автівку та побив лісового охоронця
Лісопорушник побив працівника державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ» за те, що він виявив факт крадіжки деревини.

Сталося це учора ввечері, 20 жовтня, - повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Факт крадіжки зафіксували у Ківерцівському лісництві. Побачивши працівника лісової охорони, зловмисники стали вивантажувати деревину зі своєї машини. Втікаючи з місця події, пошкодили автівку лісової охорони.

Інцидент отримав продовження поблизу села Заброди, де зловмисників уже зупинила поліція. У присутності правоохоронців один із чоловіків наніс тілесні ушкодження представнику лісової охорони, який виявив крадіжку.

За фактом триває перевірка. Матеріали справи перебувають на розгляді у поліції. Як і чимало інших, переданих лісівниками, із вичерпною доказовою базою.

Зокрема, лише за останній місяць лісовою охороною ДП «Ківерцівське ЛГ» у правоохоронні органи передано кілька справ про виявлені самовільні порубки з фактично усіма встановленими даними. Серед таких – незаконна порубка у селі Завітне, де сума збитків понад 80 тис. грн. Справа перебуває на розгляді у Ківерцівському ВП ГУНП. Матеріали справи про самовільну рубку у селі Ботин Луцького р-ну – на розгляді Луцького ВП ГУНП.

Нагадують, що державна лісова охорона за статусом прирівнюється до правоохоронного органу. Тож завдання тілесних ушкоджень працівнику ДЛО при виконанні, як і пошкодження майна, тягнуть за собою особливо важкі наслідки.

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Теги: побиття, лісопорушник, кримінал, крадіжка, Волинь
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