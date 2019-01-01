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Сказала, що подзвонили з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО

Сказала, що подзвонили з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО
Розшукують тридцятирічну жительку села Олександрівка Рожищенського району Тетяну Подляшко, яка декілька днів тому пішла з дому й досі не повернулася.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклої.

Жінка розповіла, що в обідню пору Тетяна отримала телефонний дзвінок, рідним сказала, що дзвонили з банку і просили приїхати на зустріч. Після цього її ніхто не бачив, а на зв’язок вона не виходила.

У день зникнення була вдягнена у червону куртку з написом на спині, джинси і чорні кросівки з зеленими шнурівками.

Наразі над справою працюють правоохоронні органи.

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження зниклої – повідомте за телефоном: 102, 38096 814 58 17 або 38097 675 44 90.

Сказала, що подзвонили з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО


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Теги: Розшук, Волинь, Рожище, Олександрівка, молода жінка, зникнення
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