Сказала, що подзвонили з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО

Розшукують тридцятирічну жительку села Олександрівка Рожищенського району, яка декілька днів тому пішла з дому й досі не повернулася.Про цеповідомила сестра зниклої.Жінка розповіла, що в обідню пору Тетяна отримала телефонний дзвінок, рідним сказала, що дзвонили з банку і просили приїхати на зустріч. Після цього її ніхто не бачив, а на зв’язок вона не виходила.У день зникнення була вдягнена у червону куртку з написом на спині, джинси і чорні кросівки з зеленими шнурівками.Наразі над справою працюють правоохоронні органи.