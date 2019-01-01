Саунд-алхімія: у Луцьку виступить батько електронної бандурної музики
Сьогодні, 21:26
В обласний центр Волині завітає електронний бандурист Іван Ткаленко, якого вважають батьком електронної бандурної музики.
Виступ у Луцьку запланований на 25 жовтня в Zitter Jazz Club.
Іван Ткаленко - фантастичний електробандурист, саунд-алхімік, який працює в жанрах neoclassic, live-looping, ambient. Його вважабть батьком бандурної електронної музики. Свого часу Ткаленко виступав з Любомиром Мельником та Тонею Матвієнко.Іван Ткаленко - автор особливої системи визвучення бандури. Проповідник власної філософії паралельної обробки звуку.
«Слухати його музику - це як ніби полетіти у космос, приземлитись на Юпітері і походжати по казковому лісі, слухаючи райських пташок. Магічне поєднання дерева, металу, людини, кремнію процесора та красивої музики на 2м²», - повідомляють організатори заходу.
Отож, всіх охочих запрошують 25 жовтня, о 19:30 відівідати Zitter Jazz Club, що на вулиці Богдана Хмельницького, 1б у Луцьку. Вартість квитка – 200 гривень. Перші 5 квитків можна купити за 150 гривень.
За деталями звертатися за номером 050-8802-555
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Виступ у Луцьку запланований на 25 жовтня в Zitter Jazz Club.
Іван Ткаленко - фантастичний електробандурист, саунд-алхімік, який працює в жанрах neoclassic, live-looping, ambient. Його вважабть батьком бандурної електронної музики. Свого часу Ткаленко виступав з Любомиром Мельником та Тонею Матвієнко.Іван Ткаленко - автор особливої системи визвучення бандури. Проповідник власної філософії паралельної обробки звуку.
«Слухати його музику - це як ніби полетіти у космос, приземлитись на Юпітері і походжати по казковому лісі, слухаючи райських пташок. Магічне поєднання дерева, металу, людини, кремнію процесора та красивої музики на 2м²», - повідомляють організатори заходу.
Отож, всіх охочих запрошують 25 жовтня, о 19:30 відівідати Zitter Jazz Club, що на вулиці Богдана Хмельницького, 1б у Луцьку. Вартість квитка – 200 гривень. Перші 5 квитків можна купити за 150 гривень.
За деталями звертатися за номером 050-8802-555
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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