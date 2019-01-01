вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Саунд-алхімія: у Луцьку виступить батько електронної бандурної музики

Саунд-алхімія: у Луцьку виступить батько електронної бандурної музики
В обласний центр Волині завітає електронний бандурист Іван Ткаленко, якого вважають батьком електронної бандурної музики.

Виступ у Луцьку запланований на 25 жовтня в Zitter Jazz Club.

Іван Ткаленко - фантастичний електробандурист, саунд-алхімік, який працює в жанрах neoclassic, live-looping, ambient. Його вважабть батьком бандурної електронної музики. Свого часу Ткаленко виступав з Любомиром Мельником та Тонею Матвієнко.Іван Ткаленко - автор особливої системи визвучення бандури. Проповідник власної філософії паралельної обробки звуку.

«Слухати його музику - це як ніби полетіти у космос, приземлитись на Юпітері і походжати по казковому лісі, слухаючи райських пташок. Магічне поєднання дерева, металу, людини, кремнію процесора та красивої музики на 2м²», - повідомляють організатори заходу.


Отож, всіх охочих запрошують 25 жовтня, о 19:30 відівідати Zitter Jazz Club, що на вулиці Богдана Хмельницького, 1б у Луцьку. Вартість квитка – 200 гривень. Перші 5 квитків можна купити за 150 гривень.

За деталями звертатися за номером 050-8802-555


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Іван Ткаленко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Саунд-алхімія: у Луцьку виступить батько електронної бандурної музики
Сьогодні, 21:26
В українських вчителів з'являться супервізори
Сьогодні, 20:43
«Порошенко був цвяхом у черевику Путіна», – політолог
Сьогодні, 20:30
В Устилузі скаржаться на загиджену зупинку в центрі міста та відсутність вбиралень. ФОТО
Сьогодні, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 жовтня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 жовтня
Сьогодні, 19:00
У 2019 році на Волині податків «зібрали» на 480 мільйонів більше, ніж за цей період у 2018-му У 2019 році на Волині податків «зібрали» на 480 мільйонів більше, ніж за цей період у 2018-му
Сьогодні, 18:42
У Луцьку розбиратимуть «механізми історії»: запрошують долучитися до дискусійного клубу У Луцьку розбиратимуть «механізми історії»: запрошують долучитися до дискусійного клубу
Сьогодні, 17:19
У Луцьку через ремонт дороги – можливе ускладення руху У Луцьку через ремонт дороги – можливе ускладення руху
Сьогодні, 15:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Саунд-алхімія: у Луцьку виступить батько електронної бандурної музики
Сьогодні, 21:26
 0
В українських вчителів з'являться супервізори
Сьогодні, 20:43
 0
«Порошенко був цвяхом у черевику Путіна», – політолог
Сьогодні, 20:30
 0
В Устилузі скаржаться на загиджену зупинку в центрі міста та відсутність вбиралень. ФОТО
Сьогодні, 20:13
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿