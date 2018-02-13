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Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Сьогодні, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду, так званих «Сitycard» чи «карток лучанина». Перші картки, якими вже з 11 листопада розплачуватимуться у міському транспорті, пільговики можуть отримати у компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а.

8:45 на годиннику. В офісі «Сіті кард систем» – зо три десятки людей. Хтось заповнює бланки, хтось уже працює безпосередньо з операторами, котрі опрацьовують персональні дані. Поки тихо-мирно. Однак уже за 15 хвилин в приміщення ринув натовп пільговиків.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

– Я теж думав, шо то тут не з 8:00, а з 9:00 працюють, – обговорюють між собою ситуацію двійко сивочолих чоловіків, намагаючись з ходу розібратися у ситуації.

Інформаційне агентство ВолиньPost «влилося» в юрбу і перевірило, як відбувається процес виготовлення електронних квитків та спробувало отримати «Сitycard».

Які документи потрібно взяти з собою:

- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.

У нашому випадку – це паспорт фотографа ВолиньPost Ігоря Дині, його ідентифікаційний номер та посвідчення учасника бойових дій.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Що далі

Прийшовши в офіс «Сіті кард систем» треба зайняти «живу чергу». Хоч компанія й впроваджує нові технології, однак ніяких електронних табло з вашим номером, як-от у ЦНАПі, тут немає. Варто покладатися лише на свою пам’ять і ввічливих «сусідів»
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

– Ви за ким? – питає в однієї з жінок чоловік у картатому каптурі.
– За цією жіночкою, – спокійно одказує та.
– Здрастє! То ми за нею! – «підлітають» двоє пенсіонерок.
За 45 хвилин подібні діалоги доводилося чути кілька разів.

Наступний етап – отримати в одного з працівників офісу друковану заяву, заповнивши яку ви даєте згоду на обробку персональних даних. У ній треба вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер, серію та ким був виданий паспорт, число та поставити підпис.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

У нас це зайняло хвилин 10, адже якраз закінчилися бланки. У приміщенні «Сіті кард систем» немає спеціально відведених місць для паперової писанини, тож люди переважно вписують свої дані просто на підвіконні, ставши при цьому навколішки.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

–Як ото старе з палкою тут шось буде робити, писати? Якись дурнуватиї, – обурюється ситуації жінка років 70-ти, що, здавалося, тримається на ногах лише завдяки ціпку. Утім, хтось поступається їй місцем та допомагає сісти на крісло, яких тут не більше 5-ти.

Потім – знову чекати. Оператори зізнаються, що процес оформлення одного електронного квитка повинен займати приблизно 5 хвилин, але через відсутність єдиного зразка пільгового документу і досвіду роботи з системою «Сitycard» оформлення поки затягується до 15-ти, а то й 20-ти хвилин.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Минуло пів години, а ми не зрушили у черзі вперед ні на крок. Хтозна, скільки б ще довелося намарне витратити часу, якби не одне суттєве роз’яснення однієї з працівниць офісу «Сіті кард систем»: пільгову картку на проїзд у Луцьку можуть оформити лише люди з місцевою пропискою. Оскільки фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost не має луцької прописки, процес виготовлення електронного квитка на собі до кінця випробувати не вдалося.

Варто зауважити, на місці не знали, що робити у подібних до нашого випадках, коли ти зареєстрований не в Луцьку і маєш посвідчення учасника бойових дій.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Видача «картки лучанина»

В офісі компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, працюють 5 операторів. Із 23 жовтня електронні квитки виготовлятимуть у ЦНАПі, департаменті соціальної політики та водоканалі. Загалом обслуговуватимуть лучан 13 працівників «Сіті кард систем».
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Із заповненою заявою на згоду обробки персональних даних та документами ви прямуєте до вільного оператора. Той, своєю чергою, вносить усе в систему і дістає одну з пластикових карток, кожна з яких має індивідуальний номер.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Опісля вам потрібно сфотографуватися на вебкамеру. Електронний квиток кладуть у спеціальний принтер, який друкує вашу світлину на лицьовій стороні «картки лучанина». Із 11 листопада за допомогою «Сitycard» ви зможете користуватися громадським транспортом.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Представники компанії «Сіті кард систем» зауважують, що процес облаштування валідаторів, які зчитуватимуть картки, розпочнеться вже завтра, 23 жовтня. Першу пільгову картку виготовляють безкоштовно, але у разі згуби чи пошкодження за нову доведеться заплатити 35 гривень.
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Згодом у таких автоматах можна буде поповнити електронний квиток
Згодом у таких автоматах можна буде поповнити електронний квиток
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

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Теги: електронний квиток, картка лучанина, проїзд, Луцьк, вибір редактора
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