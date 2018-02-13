Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

Згодом у таких автоматах можна буде поповнити електронний квиток

Сьогодні, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду, так званих «Сitycard» чи «карток лучанина». Перші картки, якими вже з 11 листопада розплачуватимуться у міському транспорті, пільговики можуть отримати у компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а.8:45 на годиннику. В офісі «Сіті кард систем» – зо три десятки людей. Хтось заповнює бланки, хтось уже працює безпосередньо з операторами, котрі опрацьовують персональні дані. Поки тихо-мирно. Однак уже за 15 хвилин в приміщення ринув натовп пільговиків.– Я теж думав, шо то тут не з 8:00, а з 9:00 працюють, – обговорюють між собою ситуацію двійко сивочолих чоловіків, намагаючись з ходу розібратися у ситуації.«влилося» в юрбу і перевірило, як відбувається процес виготовлення електронних квитків та спробувало отримати «Сitycard».- паспорт громадянина України;- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.У нашому випадку – це паспорт фотографа ВолиньPost, його ідентифікаційний номер та посвідчення учасника бойових дій.Прийшовши в офіс «Сіті кард систем» треба зайняти «живу чергу». Хоч компанія й впроваджує нові технології, однак ніяких електронних табло з вашим номером, як-от у ЦНАПі, тут немає. Варто покладатися лише на свою пам’ять і ввічливих «сусідів»– Ви за ким? – питає в однієї з жінок чоловік у картатому каптурі.– За цією жіночкою, – спокійно одказує та.– Здрастє! То ми за нею! – «підлітають» двоє пенсіонерок.За 45 хвилин подібні діалоги доводилося чути кілька разів.– отримати в одного з працівників офісу друковану заяву, заповнивши яку ви даєте згоду на обробку персональних даних. У ній треба вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер, серію та ким був виданий паспорт, число та поставити підпис.У нас це зайняло хвилин 10, адже якраз закінчилися бланки. У приміщенні «Сіті кард систем» немає спеціально відведених місць для паперової писанини, тож люди переважно вписують свої дані просто на підвіконні, ставши при цьому навколішки.–Як ото старе з палкою тут шось буде робити, писати? Якись дурнуватиї, – обурюється ситуації жінка років 70-ти, що, здавалося, тримається на ногах лише завдяки ціпку. Утім, хтось поступається їй місцем та допомагає сісти на крісло, яких тут не більше 5-ти.Потім –. Оператори зізнаються, що процес оформлення одного електронного квитка повинен займати приблизно 5 хвилин, але через відсутність єдиного зразка пільгового документу і досвіду роботи з системою «Сitycard» оформлення поки затягується до 15-ти, а то й 20-ти хвилин.Минуло пів години, а ми не зрушили у черзі вперед ні на крок. Хтозна, скільки б ще довелося намарне витратити часу, якби не одне суттєве роз’яснення однієї з працівниць офісу «Сіті кард систем»: пільгову картку на проїзд у Луцьку можуть оформити лише люди з місцевою пропискою. Оскільки фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost не має луцької прописки, процес виготовлення електронного квитка на собі до кінця випробувати не вдалося.Варто зауважити, на місці не знали, що робити у подібних до нашого випадках, коли ти зареєстрований не в Луцьку і маєш посвідчення учасника бойових дій.В офісі компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, працюють 5 операторів. Із 23 жовтня електронні квитки виготовлятимуть у ЦНАПі, департаменті соціальної політики та водоканалі. Загалом обслуговуватимуть лучан 13 працівників «Сіті кард систем».Із заповненою заявою на згоду обробки персональних даних та документами ви прямуєте до вільного оператора. Той, своєю чергою, вносить усе в систему і дістає одну з пластикових карток, кожна з яких має індивідуальний номер.Опісля вам потрібно сфотографуватися на вебкамеру. Електронний квиток кладуть у спеціальний принтер, який друкує вашу світлину на лицьовій стороні «картки лучанина». Із 11 листопада за допомогою «Сitycard» ви зможете користуватися громадським транспортом.Представники компанії «Сіті кард систем» зауважують, що процес облаштування валідаторів, які зчитуватимуть картки, розпочнеться вже завтра, 23 жовтня. Першу пільгову картку виготовляють безкоштовно, але у разі згуби чи пошкодження за нову доведеться заплатити 35 гривень.