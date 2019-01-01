У селі на Волині владика Михаїл освятив недільну школу. ФОТО

Михаїл відвідав парафію Великомученика і цілителя Пантелеймона у селищі Люблинець Ковельського районного деканату.



Архієрей очолив літургію з нагоди річниці освячення божого дому, - інформує пресслужба



Виголошуючи проповідь, митрополит нагадав про шлях людини до Господа.



"У кожного він різний. Адже недаремно говорять: скільки людей – стільки шляхів до Творця. Але якщо людина знайшла свою дорогу до Всевишнього, то вона переборола себе і визначила найбільшу важливість духовних цінностей", - каже Михаїл.



Із керівником єпархії молилися ковельський міський декан протоієрей Василь Мичко, старовижівський – протоієрей Іван Зеленько, настоятель громади протоієрей Матвій Олійник, духовенство міського та районного благочинь.



Також у богослужінні взяли участь голова Люблинецької ОТГ Наталя Сіховська, голова райради Андрій Броїло, інші представники влади та громадськості.



На завершення служби владика Михаїл вручив відзнаки меценатам та активним парафіянам.



Опісля відбулось освячення приміщення недільної школи, що на території храму. Як розповів о. Матвій, тепер понад 30 дітей, які відвідують її, матимуть постійне місце для занять.



Нагадують, Пантелеймонівська громада в Люблинці утворилась у 2005 році. Перші служіння проходили в капличці – кімнаті місцевої амбулаторії. Потому перейшли у вагончик, який стояв просто в полі. На початку 2009-го завдяки старанням церковного старости за короткий час змурували й освятили каплицю. Одночасно звершили чин заснування нового храму і поставлення хреста. 18 жовтня 2015 року відбулося освячення храму.

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