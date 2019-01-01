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У Львові через розпилення газового балончика отруїлось 12 студентів

У Львові через розпилення газового балончика отруїлось 12 студентів
У Львові через розпилення перцевого газу у гуртожитку постраждало дванадцятеро студентів.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

Поліцейські встановили особи пацієнтів – вони виявились студентами одного з львівських училищ. Постраждалі – мешканці гуртожитку навчального закладу.

За попередньою інформацією, близько 21.30 одна зі студенток, мешканка гуртожитку, зайшла до кімнати свого знайомого, також студента, щоб забрати свій зарядний пристрій до телефону.

У кімнаті вона побачила балончик яскравого кольору, вирішила, що це парфуми та розпилила його вміст. Насправді ж балончик містив газ подразнюючою дії «Перець-4». Як пояснив власник, балончик він придбав кілька днів тому через мережу Інтернет.

Чотирьох студентів після надання їм медичної допомоги лікарі відпустили за місцем проживання, інші залишаються у лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Як повідомляв УНІАН, на Київщині зареєстровано вже три випадки захворювання людей ботулізм, одна особа померла.


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Теги: отруєння
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