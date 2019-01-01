У Львові через розпилення газового балончика отруїлось 12 студентів

У Львові через розпилення перцевого газу у гуртожитку постраждало дванадцятеро студентів.Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.Поліцейські встановили особи пацієнтів – вони виявились студентами одного з львівських училищ. Постраждалі – мешканці гуртожитку навчального закладу.За попередньою інформацією, близько 21.30 одна зі студенток, мешканка гуртожитку, зайшла до кімнати свого знайомого, також студента, щоб забрати свій зарядний пристрій до телефону.У кімнаті вона побачила балончик яскравого кольору, вирішила, що це парфуми та розпилила його вміст. Насправді ж балончик містив газ подразнюючою дії «Перець-4». Як пояснив власник, балончик він придбав кілька днів тому через мережу Інтернет.Чотирьох студентів після надання їм медичної допомоги лікарі відпустили за місцем проживання, інші залишаються у лікарні.Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Як повідомляв УНІАН, на Київщині зареєстровано вже три випадки захворювання людей ботулізм, одна особа померла.