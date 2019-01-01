В боулінг-клубі «StrikeCity» – вигідна пропозиція для дітей*
Сьогодні, 08:57
В боулінг-клубі "StrikeCity" діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для дітей до 14 років.
Всього за 69 гривень за годину можна провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг.
Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
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"Чекаємо на Вас у боулінг-клубі StrikeCity. ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх", - йдеться у повідомленні.
⠀
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Всього за 69 гривень за годину можна провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг.
Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85
⠀
"Чекаємо на Вас у боулінг-клубі StrikeCity. ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх", - йдеться у повідомленні.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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