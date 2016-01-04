Цьогоріч у волинських пологових будинках вручили уже понад 4700 свідоцтв про народження
Сьогодні, 15:16
Працівники відділів ДРАЦС юстиції Волині у 2019 році вручили 4730 свідоцтв про народження дитини у пологових будинках
Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.
Зазначається, що видача свідоцтв про народження дитини у пологовому стає все популярнішою на Волині, аже дозволяє без зайвої бюрократії, швидко та зручно отримати перші документи дитини.
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Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.
Зазначається, що видача свідоцтв про народження дитини у пологовому стає все популярнішою на Волині, аже дозволяє без зайвої бюрократії, швидко та зручно отримати перші документи дитини.
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