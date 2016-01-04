Цьогоріч у волинських пологових будинках вручили уже понад 4700 свідоцтв про народження





Про це повідомили в Головному управлінні юстиції у Волинській області.



Зазначається, що видача свідоцтв про народження дитини у пологовому стає все популярнішою на Волині, аже дозволяє без зайвої бюрократії, швидко та зручно отримати перші документи дитини.





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