Колишній «волинянин» Хачеріді перейшов у брестське «Динамо». ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Захисник Євген Хачеріді став гравцем білоруського футбольного клубу “Динамо” із міста Брест.
Контракт 32-річного ексфутболіста збірної України з “Динамо” розрахований на 2 роки. Про це повідомляє Укрінформ.
“Захисник збірної України Євген Хачеріді поповнить склад "Динамо-Брест". Контракт почне діяти з 1 січня 2020 року до кінця 2021 року”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 2007-го по 2018 роки контракт Євгена Хачеріді належав київському "Динамо", після чого футболіст перейшов до грецького ПАОКа. Минулого сезону він відіграв за грецький клуб лише 11 матчів у всіх турнірах.
Влітку Євген Хачеріді залишив ПАОК. Повідомлялося, що український центральний захисник мав бажання продовжити кар’єру в українському клубі й був близький до підписання контракту з київським "Динамо".
Нагадаємо, на початку професійної кар`єри Євген Хачеріді грав у Мелітополі за клуб «Олком». У сезоні 2006—2007 на правах оренди виступав за «Волинь» у першій лізі. За «Олком» зіграв 25 матчів і забив 1 гол. Луцький клуб зацікавився перспективним гравцем і влітку 2007 року викупив контракт гравця.
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Контракт 32-річного ексфутболіста збірної України з “Динамо” розрахований на 2 роки. Про це повідомляє Укрінформ.
“Захисник збірної України Євген Хачеріді поповнить склад "Динамо-Брест". Контракт почне діяти з 1 січня 2020 року до кінця 2021 року”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 2007-го по 2018 роки контракт Євгена Хачеріді належав київському "Динамо", після чого футболіст перейшов до грецького ПАОКа. Минулого сезону він відіграв за грецький клуб лише 11 матчів у всіх турнірах.
Влітку Євген Хачеріді залишив ПАОК. Повідомлялося, що український центральний захисник мав бажання продовжити кар’єру в українському клубі й був близький до підписання контракту з київським "Динамо".
Нагадаємо, на початку професійної кар`єри Євген Хачеріді грав у Мелітополі за клуб «Олком». У сезоні 2006—2007 на правах оренди виступав за «Волинь» у першій лізі. За «Олком» зіграв 25 матчів і забив 1 гол. Луцький клуб зацікавився перспективним гравцем і влітку 2007 року викупив контракт гравця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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