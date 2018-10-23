У Луцьку склали адмінпротоколи на паліїв сухого листя

З настанням осені стартує і сезон спалювання листя. Такий вид утилізації вкрай небезпечний як для здоров’я людини, так і для довкілля. Утім паліїв не зупиняють навіть штрафи (від 340 да 1360 гривень).Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.Інформують, що три адмінпротоколи склали на паліїв на вулицях вул.Спортивна,5, Лисенка, 2 та Потебні,31. Порушникам роз'яснили, що розводити багаття на території нашого міста заборонено. Такі дії трактуються, як порушення Правил благоустрою міста Луцька.Громадян закликають бути свідомими та утриматися від самовільного спалювання рослинності, адже листя, яке тліє, неабияк забруднює довкілля. Родючість ґрунту знижується, гинуть комахи, а окрім них плазуни, дрібні гризуни. Страждають і птахи. Також, горять і рослини, якими харчуються ці тварини. Тобто спалення трави руйнує цілі екосистеми. Утім, цього можна уникнути.Суху рослинність можна компостувати або ж повідомити “Луцькспецкомунтранс” і вони його заберуть. Але не усі вважають токсичний дим проблемою.У разі виявлення порушень Правил благоустрою міста Луцька просять негайно повідомляти на гарячу лінію відділу «ГШР» департаменту муніципальної варти за телефоном: 0670000679 або ж надсилати інформацію на Viber, WhatsApp, Telegram.