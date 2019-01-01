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Шпига взяв справу щодо вивозу піску зі Світязю під особистий контроль

Шпига взяв справу щодо вивозу піску зі Світязю під особистий контроль
Начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига розповів, що взяв під особистий контроль розслідування злочину щодо вивезення піску з території пансіонату «Шацькі озера».

Про це йшлося сьогодні, 24 жовтня, під час сесії Волиньради.

«Ми будемо вживати всі дієві заходи правового характеру, щоб покарати винних. Наразі відкрили кримінальне провадження через незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах», - повідомив Шпига.

За його словами, наразі триває перевірка, екокінспеція має озвучити суму збитків, завданих таким злочином.

Злочинцям загрожує обмеження волі до 3 років або штраф.

«Справа взята під мій особистий контроль. Матеріали будуть спрямовані до суду і винні будуть покарані», - запевнив Шпига.

Нагадаємо, на території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу проводились несанкціоновані роботи, а саме діставання екскаватором піску з озера Світязь, що призвело до зміни структури берегової лінії.

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Теги: Шацький національний парк, пісок, Світязь
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