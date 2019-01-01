У Луцьку просять облаштувати алею та стелу до Дня соборності
Сьогодні, 18:22
У Луцьку просять облаштувати алею і стелу до Дня соборності України.
Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Лучанин Назар Пецюх зауважив, що цьогоріч святкуватимуть річницю Дня соборності України. За його словами, на території країни немає жодного пам’ятного знаку, присвяченого цьому дню.
Відтак, він просить облаштувати алею і стелу на перехресті проспектів Соборності та вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, залучивши до розробки проекту лучан. Управлінню містобудування та архітектури доручили вивчити це питання.
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Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Лучанин Назар Пецюх зауважив, що цьогоріч святкуватимуть річницю Дня соборності України. За його словами, на території країни немає жодного пам’ятного знаку, присвяченого цьому дню.
Відтак, він просить облаштувати алею і стелу на перехресті проспектів Соборності та вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, залучивши до розробки проекту лучан. Управлінню містобудування та архітектури доручили вивчити це питання.
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