У Луцьку просять облаштувати алею та стелу до Дня соборності

У Луцьку просять облаштувати алею і стелу до Дня соборності України.Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Лучанинзауважив, що цьогоріч святкуватимуть річницю Дня соборності України. За його словами, на території країни немає жодного пам’ятного знаку, присвяченого цьому дню.Відтак, він просить облаштувати алею і стелу на перехресті проспектів Соборності та вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, залучивши до розробки проекту лучан. Управлінню містобудування та архітектури доручили вивчити це питання.