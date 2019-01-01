вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять облаштувати алею та стелу до Дня соборності

У Луцьку просять облаштувати алею та стелу до Дня соборності
У Луцьку просять облаштувати алею і стелу до Дня соборності України.

Про це йшлося у четвер, 24 жовтня, під час засідання комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Лучанин Назар Пецюх зауважив, що цьогоріч святкуватимуть річницю Дня соборності України. За його словами, на території країни немає жодного пам’ятного знаку, присвяченого цьому дню.

Відтак, він просить облаштувати алею і стелу на перехресті проспектів Соборності та вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів, залучивши до розробки проекту лучан. Управлінню містобудування та архітектури доручили вивчити це питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День соборності України, лучани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 жовтня
Сьогодні, 19:00
У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону
Сьогодні, 18:46
У Луцьку просять облаштувати алею та стелу до Дня соборності
Сьогодні, 18:22
Комунальники Луцька придумали, як боротися з опалим листям на вулицях міста
Сьогодні, 17:58
На Волині розшукують 15-річного хлопця
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
У Луцьку агресивний собака нападає на людей. ФОТО У Луцьку агресивний собака нападає на людей. ФОТО
29 серпень, 15:54
Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО Луцькі активісти врятували чоловіка, якого скинув скажений кінь. ФОТО
26 серпень, 09:43
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
24 серпень, 13:06
У Луцьку відбудеться велопробіг У Луцьку відбудеться велопробіг
15 серпень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Приїхала в гості: на Волині у жінки викрали техніку
Сьогодні, 19:18
 0
Нова квартира – нова техніка: «Інвестор» та «Фокстрот» запустили програму знижок*
Сьогодні, 19:09
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону
Сьогодні, 18:46
 0
У Луцьку просять облаштувати алею та стелу до Дня соборності
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿