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«Поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл про Хеловін

«Поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл про Хеловін
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл закликав усіх мирян не святкувати Хеловін.

Відповідне звернення розмістив на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Зокрема, написав: «Останніми роками у зв’язку з політикою відкритості, руху нашої держави у європейський і трансатлантичний простір українське суспільство стало більше уваги приділяти тим цінностям, котрих нам довгий час не вистачало: поваги до законів, до людської гідності, викоренення корупції тощо. Разом з тим, на превеликий жаль, до нас тепер безперешкодно приходять із Заходу і негативні явища. Серед них – свято нечистої сили хеловін».

Керуючий єпархією застерігає: «Декому здається, що хеловін – то лише гра з використанням жахливих масок і костюмів, тож, мовляв, нічого гріховного, демонічного в цьому нема. Проте насправді основа хеловіну – поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам, що нині набуло начебто карнавального вигляду». Адже походження цього святкування – язичницьке вшановування сатани і бісів у давніх кельтських племенах, що згодом перетворилось на частину американізму й нині прищеплюється по всьому світу національним культурам.

Останніми роками Хеловін і в Україні «набув характеру епідемії: день нечистої сили масово й відкрито стали відзначати у відпочинкових комплексах, ресторанах і кафе, вищих навчальних закладах, подекуди навіть у школах і дитячих садках. Обслуговуючий персонал, студентів і школярів, усупереч їхнім християнським переконанням, змушують розмальовуватись, одягатись у потворні костюми й брати участь у цій дияволіаді», – переконує владика Михаїл.

Тож митрополит Михаїл настійно просить православних «не бути самим серед учасників хеловіну і не змушувати й не радити іншим – чи то колегам, чи друзям, чи підлеглим».

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Теги: Хеловін, Луцьк, Волинь, церква, Релігія, митрополит Михаїл
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