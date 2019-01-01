Україна підписала угоду про безвізовий режим з ще однією країною

Український уряд домовився про скасування візового режиму з острівною державою Домінікою.Як повідомляє Politeka, про це у своєму Твіттері написав Держсекретар Міністерства закордонних справВін опублікував повідомлення, в якому говориться, що 13 листопада 2019 року угода про скасування візових вимог вступить в силу. Тепер українці зможуть отримувати безкоштовні візи для перебування в Домініці більше 90 днів.«Продовжуємо рух вперед!», – написав Заєць.Домініка – острівна держава в Карибському морі в Північній Америці. Це гористий острів з гарячими джерелами і тропічними лісами. Багато туристів прилітають в цю країну, щоб прогулятися по національному парку Морн-Труа-Пітон, який знаменитий своїм Киплячим озером, вода якого підігрівається вулканічними газами, сірчаним джерелам, Трафальгарська водоспадами, низвергающимся з висоти 65 метрів, і вузькою ущелиною Тита.