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Україна підписала угоду про безвізовий режим з ще однією країною

Україна підписала угоду про безвізовий режим з ще однією країною
Український уряд домовився про скасування візового режиму з острівною державою Домінікою.

Як повідомляє Politeka, про це у своєму Твіттері написав Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць.

Він опублікував повідомлення, в якому говориться, що 13 листопада 2019 року угода про скасування візових вимог вступить в силу. Тепер українці зможуть отримувати безкоштовні візи для перебування в Домініці більше 90 днів.

«Продовжуємо рух вперед!», – написав Заєць.

Домініка – острівна держава в Карибському морі в Північній Америці. Це гористий острів з гарячими джерелами і тропічними лісами. Багато туристів прилітають в цю країну, щоб прогулятися по національному парку Морн-Труа-Пітон, який знаменитий своїм Киплячим озером, вода якого підігрівається вулканічними газами, сірчаним джерелам, Трафальгарська водоспадами, низвергающимся з висоти 65 метрів, і вузькою ущелиною Тита.

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Теги: безвіз, Україна, Домініка
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