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25 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг

25 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
25 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха і Андроника, постраждалих за віру при імператорі Діоклетіані.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Микола, Тарас, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 25 жовтня

– Багато зірок 25 жовтня – чекайте доброго врожаю.

– Вітер дме з півночі – чекайте похолодання, а з півдня – тепла.

– Яскраве зоряне небо – прикмета, що врожай гороху буде багатим.

Що можна робити 25 жовтня

1. Продумайте план дій на найближче майбутнє, який допоможе значно покращити якість життя.

Що не можна робити 25 жовтня

1. Цього дня не можна ні з ким сваритися та надто багато веселитися.

2. У цей день на стукіт у двері не варто питати "Хто там?", аби хвороба і біда в будинок не завітали.

3. За народними прикметами у цей день не можна прати одяг.

4. Не рекомендується у цей день купувати в магазині церковні свічки.

5. Сьогодні категорично заборонено ворожити на картах.



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Теги: 25 жовтня, свято, традиції
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