У Луцьку з'явилися ще дві локації для оформлення електронних квитків пільговикам
Сьогодні, 10:33
Із сьогоднішнього дня, 25 жовтня, розпочинається виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у департаменті соціальної політики Луцької міської ради на проспекті Волі, 4а та у сервісному-центрі EVODA комунального підприємства “Луцькводоканал” на проспекті Соборності, 25.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцькради.
Нагалошують, що департамент соціальної політики працює з понеділка до четверга з 8.30 до 17.30. У п'ятницю з 08.30 до 16.15.
Видача електронних квитків для пільгових категорій населення у сервісному-центрі EVODA комунального підприємства “Луцькводоканал” на проспекті Соборності, 25 розпочнеться сьогодні, 25 жовтня, з 14 години. Графік роботи: Пн.-Пт. з 08.00 до 17.00.
Для пільгових категорій громадян електронні квитки видають безкоштовно, вони є персоніфікованими.
Аби отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.
Нагадаємо, що отримати електронний квиток пільговики можуть також у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку на вулиці Лесі Українки, 35.
Графік роботи департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”:
Понеділок: 08:00-16:00;
Вівторок: 09:00-20:00;
Cереда: 08:00-16:00;
Четвер: 09:00–18:00;
П’ятниця: 08:00–15:00;
Субота: 08:00–15:00
Адреса: 43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35.
Отримати електронний квиток представники пільгової категорії населення можуть й у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.
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Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцькради.
Нагалошують, що департамент соціальної політики працює з понеділка до четверга з 8.30 до 17.30. У п'ятницю з 08.30 до 16.15.
Видача електронних квитків для пільгових категорій населення у сервісному-центрі EVODA комунального підприємства “Луцькводоканал” на проспекті Соборності, 25 розпочнеться сьогодні, 25 жовтня, з 14 години. Графік роботи: Пн.-Пт. з 08.00 до 17.00.
Для пільгових категорій громадян електронні квитки видають безкоштовно, вони є персоніфікованими.
Аби отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.
Нагадаємо, що отримати електронний квиток пільговики можуть також у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку на вулиці Лесі Українки, 35.
Графік роботи департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”:
Понеділок: 08:00-16:00;
Вівторок: 09:00-20:00;
Cереда: 08:00-16:00;
Четвер: 09:00–18:00;
П’ятниця: 08:00–15:00;
Субота: 08:00–15:00
Адреса: 43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35.
Отримати електронний квиток представники пільгової категорії населення можуть й у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.
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