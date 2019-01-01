У Луцьку з'явилися ще дві локації для оформлення електронних квитків пільговикам

Із сьогоднішнього дня, 25 жовтня, розпочинається виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у департаменті соціальної політики Луцької міської ради на проспекті Волі, 4а та у сервісному-центрі EVODA комунального підприємства “Луцькводоканал” на проспекті Соборності, 25.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцькради.Нагалошують, що департамент соціальної політики працює з понеділка до четверга з 8.30 до 17.30. У п'ятницю з 08.30 до 16.15.Видача електронних квитків для пільгових категорій населення у сервісному-центрі EVODA комунального підприємства “Луцькводоканал” на проспекті Соборності, 25 розпочнеться сьогодні, 25 жовтня, з 14 години. Графік роботи: Пн.-Пт. з 08.00 до 17.00.Для пільгових категорій громадян електронні квитки видають безкоштовно, вони є персоніфікованими.Аби отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:- паспорт громадянина України;- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.Нагадаємо, що отримати електронний квиток пільговики можуть також у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку на вулиці Лесі Українки, 35.Графік роботи департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”:Понеділок: 08:00-16:00;Вівторок: 09:00-20:00;Cереда: 08:00-16:00;Четвер: 09:00–18:00;П’ятниця: 08:00–15:00;Субота: 08:00–15:00Адреса: 43025, м.Луцьк, вул.Лесі Українки, 35.Отримати електронний квиток представники пільгової категорії населення можуть й у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а. Вони працюють щоденно з 8 до 22 години.