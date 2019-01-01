Пільговики, місцем фактичного проживання яких є Луцьк, отримають електронні квитки

Працівники офісу «Citycard» видаватимуть електронні проїзні квитки пільговикам, що не зареєстровані у Луцьку, але фактично тут проживають, лише після підтвердження інформації про місце проживання у відділі персоніфікованого обліку департаменту соціальної політики Луцької міської ради.Про процедуру розповіла заступниця директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради25 жовтня під час постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури та мови.Тож, аби отримати так звану «карту лучанина» і користуватися пільгами, що передбачені законом, зокрема, безкоштовним проїздом у громадському транспорті, кожного пільговика перевірятимуть через систему єдиного державного автоматизованого реєстру, коли той приходить оформляти свій електронний квиток.«Працівники офісу «Citycard» не мають бази даних усіх пільговиків, що не зареєстровані у Луцьку, але фактично проживають тут. У міськраді така база даних є. Тож, коли у людей буде виникати питання стосовно оформлення карти, вони повинні звертатися до міської ради, де їм нададуть таке підтвердження, а опісля оформлять електронний квиток», – говорить заступниця директора департаменту соцполітики.Також Тетяна Янчук повідомила, що відсьогодні видавати «Citycard» будуть і у департаменті соціально політики за адресою проспект Волі, 4а, де робота буде більш націленою саме на пільгову категорію громадян.